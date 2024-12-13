crie vídeos de diretrizes de voz: Defina Rapidamente Sua Voz de Marca

Desenvolva rapidamente Diretrizes de Voz da Marca e conteúdo de vídeo envolvente usando os avatares de IA do HeyGen para dar vida à sua visão.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo tutorial prático de 60 segundos especificamente para redatores freelancers, orientando-os na personalização de um modelo de diretrizes de voz para corresponder a preferências de estilo de escrita específicas para diferentes projetos. Este vídeo requer uma abordagem visual profissional, passo a passo, com anotações de texto claras na tela e uma entrega de áudio instrucional. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para iniciar o processo de criação e manter a consistência visual ao longo do guia.
Prompt de Exemplo 2
Como os profissionais de marketing podem comunicar efetivamente o poder de uma voz consistente? Desenvolva um vídeo promocional impactante de 30 segundos ilustrando como a adesão às diretrizes de voz aprimora a narrativa em diversos conteúdos de vídeo. O design visual deve ser dinâmico e mostrar cortes rápidos de vários exemplos de conteúdo, complementados por uma geração de Voz em off inspiradora e confiante. Esta peça visa destacar o poder criativo de uma voz de marca unificada em campanhas de marketing.
Prompt de Exemplo 3
Para proprietários de pequenas empresas que buscam solidificar sua Identidade de Marca, conceitualize um vídeo explicativo conciso de 45 segundos detalhando como criar efetivamente vídeos de diretrizes de voz em todos os pontos de contato com o cliente. A apresentação visual deve ser direta e visualmente atraente, apresentando um avatar de IA entregando pontos-chave em um estilo de áudio reconfortante e acessível. Empregue os avatares de IA do HeyGen para fornecer uma presença consistente e profissional na tela sem a necessidade de gravar um apresentador ao vivo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Diretrizes de Voz

Aprenda a transformar suas Diretrizes de Voz da Marca em conteúdo de vídeo envolvente usando o poderoso IA do HeyGen, garantindo uma identidade de marca consistente em todas as comunicações.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore um roteiro detalhado para seu vídeo de diretrizes de voz. Utilize o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para definir suas mensagens-chave e preferências de estilo de escrita, estabelecendo a base para seu conteúdo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha um avatar de IA que melhor represente sua Identidade de Marca. Os avatares de IA do HeyGen comunicarão visualmente suas diretrizes, fornecendo uma face consistente e profissional para a voz da sua marca.
3
Step 3
Gere Locuções
Aproveite a geração de locuções do HeyGen para articular suas Diretrizes de Voz da Marca. Opte por locuções multilíngues se seu público for global, garantindo clareza e alcance para sua mensagem precisa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Aplique sua Identidade de Marca usando controles de branding para logotipos e cores dentro do seu vídeo. Uma vez finalizado, exporte seu conteúdo de vídeo, pronto para treinamento de equipe ou distribuição mais ampla para manter a consistência da marca.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Garanta Consistência de Voz da Marca em Anúncios

Produza rapidamente vídeos publicitários de alta qualidade e com marca usando IA, aderindo estritamente às preferências de estilo de escrita e identidade únicas da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de diretrizes de voz envolventes?

O HeyGen capacita você a criar facilmente vídeos de diretrizes de voz atraentes que dão vida às suas Diretrizes de Voz da Marca. Utilize roteiros personalizáveis e avatares de IA realistas para demonstrar preferências de estilo de escrita desejadas e técnicas de narrativa para seu conteúdo de vídeo.

O HeyGen oferece um modelo de diretrizes de voz para uma Identidade de Marca consistente?

O HeyGen fornece recursos robustos para construir e manter uma Identidade de Marca consistente em todo o seu conteúdo de vídeo. Você pode definir preferências de estilo de escrita, padronizar visuais e som, e compartilhar esses parâmetros por meio de recursos de colaboração em equipe para garantir uniformidade, atuando efetivamente como um modelo de diretrizes de voz personalizável.

Os avatares de IA do HeyGen podem se adaptar a preferências específicas de estilo de escrita da marca?

Absolutamente. Os avatares de IA do HeyGen são projetados para incorporar sua Identidade de Marca, entregando roteiros personalizáveis que aderem às suas preferências precisas de estilo de escrita. Isso garante consistência e narrativa autêntica, mesmo ao utilizar locuções multilíngues para alcançar um público global.

Quais benefícios o HeyGen oferece para o desenvolvimento de vídeos de treinamento de marca?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento impactantes, permitindo que as empresas transmitam claramente sua Identidade de Marca e valores. Crie conteúdo de vídeo envolvente com roteiros personalizáveis, garantindo uma narrativa eficaz por meio de visuais e som polidos para uma compreensão abrangente da equipe.

