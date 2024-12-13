Crie Vídeos de Treinamento de Identidade Visual Rápido e Fácil

Transforme rapidamente suas diretrizes de marca em conteúdo envolvente. Capacite sua equipe a dominar a identidade visual com os avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional profissional de 45 segundos explicando a importância crítica das diretrizes de marca para manter uma identidade de marca consistente, voltado para gerentes de marketing e equipes de comunicação corporativa. O estilo visual deve ser limpo e autoritário, apresentando exemplos de bom e mau uso da marca, apoiados por uma narração clara e informativa. Empregue os avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente e credível.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo abrangente de 90 segundos detalhando o processo típico do cliente para desenvolver uma identidade visual, desde a Chamada de Descoberta inicial até a entrega dos ativos finais, para designers freelancers e agências criativas. Este vídeo deve adotar uma narrativa passo a passo com transições suaves e uma voz amigável e envolvente, delineando claramente cada etapa. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para gerar facilmente o fluxo narrativo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional elegante de 30 segundos enfatizando a Direção Criativa eficaz e o uso estratégico de modelos para agilizar a criação de ativos de marca, voltado para profissionais de marketing. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico, moderno e energético, mostrando transformações rápidas de vários materiais de marketing. Incorpore o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aprimorar rapidamente os exemplos visuais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Identidade Visual

Produza eficientemente vídeos de treinamento envolventes para comunicar a identidade visual da sua marca, garantindo consistência e clareza em todos os pontos de contato com o HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce suas diretrizes de marca e conteúdo de treinamento. Use o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para converter sem esforço seu conteúdo escrito em vídeo, formando a base do seu treinamento de identidade visual.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione entre uma variedade de modelos e cenas que se alinham com sua identidade visual e estética de marca. Isso ajuda a estabelecer a base visual para seu treinamento, reforçando os modelos da sua marca.
3
Step 3
Adicione Apresentadores Envolventes
Dê vida ao seu treinamento selecionando e personalizando avatares de IA para apresentar seus conceitos de identidade visual. Isso personaliza a experiência de aprendizado e comunica efetivamente sua Direção Criativa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento aproveitando as opções de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen. Garanta que seus ativos finais estejam prontos para distribuição em várias plataformas, reforçando consistentemente sua identidade de marca.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza atualizações concisas de diretrizes de marca

.

Gere clipes de vídeo curtos e impactantes para compartilhar dicas rápidas, atualizações ou exemplos de diretrizes de marca em plataformas internas de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de identidade visual?

O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento de identidade visual sem esforço, transformando roteiros em conteúdo envolvente com avatares de IA. Aproveite modelos personalizáveis e controles de marca para garantir que cada vídeo se alinhe perfeitamente com sua identidade de marca estabelecida e diretrizes visuais.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para manter as diretrizes de marca?

O HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em cada vídeo. Isso garante que toda a sua direção criativa e diretrizes de marca sejam aplicadas consistentemente em todos os ativos finais.

O HeyGen pode facilitar a explicação do conceito de Design de Identidade Visual?

Embora o HeyGen se concentre na criação de vídeos, ele pode melhorar significativamente suas apresentações de Design de Identidade Visual. Você pode transformar suas notas de Criação de Conceito e moodboards em explicações dinâmicas em vídeo, usando modelos profissionais e mídia diversificada para articular efetivamente sua direção criativa.

Como o HeyGen simplifica o processo do cliente para ativos visuais?

O HeyGen simplifica o processo do cliente ao permitir a produção rápida de explicações em vídeo de alta qualidade para várias etapas, desde insights da Chamada de Descoberta até a Embalagem dos ativos finais. Crie rapidamente conteúdo adaptado ao seu público-alvo, melhorando a clareza e acelerando a entrega do projeto.

