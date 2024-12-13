As ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen ajudam você a criar vídeos envolventes para seu sistema de gerenciamento de visitantes, melhorando significativamente os protocolos de segurança e simplificando os check-ins. Esses vídeos personalizados podem ser implantados em sinalização digital para fornecer instruções claras e consistentes e automatizar registros de visitantes, garantindo uma experiência tranquila e segura.