Crie Vídeos de Gerenciamento de Visitantes com IA

Crie vídeos de orientação personalizados envolventes para simplificar check-ins e aumentar a segurança, utilizando os poderosos controles de marca da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos para gerentes de instalações e profissionais de RH, demonstrando como criar vídeos de orientação personalizados que simplificam os check-ins. A estética visual deve ser clara e tranquilizadora, empregando uma narração calma e autoritária. Enfatize a facilidade de gerar esses vídeos cruciais com a capacidade de Texto para vídeo a partir de script da HeyGen, garantindo acessibilidade e clareza ao adicionar legendas para públicos diversos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de 30 segundos voltado para equipes de segurança corporativa e oficiais de conformidade, ilustrando como vídeos de porta-voz gerados por IA podem comunicar efetivamente protocolos de segurança essenciais. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e direto, com um tom sério, mas envolvente. Mostre como os diversos Modelos e cenas da HeyGen podem ser combinados com suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para produzir mensagens impactantes e consistentes rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 40 segundos para administradores de escritório e gerentes de TI, destacando o poder das ferramentas impulsionadas por IA para automatizar registros de visitantes. O estilo visual deve ser moderno e amigável, acompanhado por uma narração suave e explicativa. Ilustre como a HeyGen permite que os usuários criem esses vídeos informativos vitais, com a flexibilidade de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias exibições digitais, estrelando avatares de IA profissionais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Gerenciamento de Visitantes

Produza rapidamente vídeos de orientação profissionais, impulsionados por IA, para seu sistema de gerenciamento de visitantes, melhorando a segurança e simplificando os check-ins.

1
Step 1
Cole Seu Script
Insira sua mensagem de orientação de visitantes desejada no gerador de Texto para vídeo a partir de script. Isso forma a base para seu conteúdo personalizado.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Selecione um avatar de IA envolvente para ser seu porta-voz virtual e personalize a cena para alinhar-se perfeitamente com a estética da sua marca.
3
Step 3
Aplique Marca e Legendas
Melhore seus vídeos personalizados com controles de Marca da empresa para manter a consistência e garanta acessibilidade adicionando legendas claras.
4
Step 4
Exporte e Integre
Exporte seu Vídeo de Orientação Personalizado na proporção de aspecto ideal para integração perfeita em sua sinalização digital ou sistema de gerenciamento de visitantes.

Crie Vídeos de Sinalização Digital Impactantes

Produza rapidamente vídeos informativos cativantes para sinalização digital, orientando visitantes e melhorando sua experiência no local.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de gerenciamento de visitantes personalizados para o meu negócio?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de gerenciamento de visitantes personalizados com Avatares de IA, permitindo personalizar scripts, avatares e cenas com uma interface intuitiva. Isso facilita a produção de vídeos de orientação únicos adaptados à sua marca e protocolos de segurança específicos.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para criar vídeos de orientação impactantes?

A HeyGen oferece ampla personalização para seus vídeos de orientação, permitindo que você adapte scripts, selecione entre diversos Avatares de IA e projete cenas envolventes. Você também pode adicionar o logotipo da sua marca, cores e incluir legendas e traduções para garantir que seus vídeos personalizados sejam eficazes e acessíveis para todos os visitantes.

Como as ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen simplificam os check-ins de visitantes e aumentam a segurança?

As ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen ajudam você a criar vídeos envolventes para seu sistema de gerenciamento de visitantes, melhorando significativamente os protocolos de segurança e simplificando os check-ins. Esses vídeos personalizados podem ser implantados em sinalização digital para fornecer instruções claras e consistentes e automatizar registros de visitantes, garantindo uma experiência tranquila e segura.

Posso gerar vídeos de porta-voz gerados por IA para nosso conteúdo de gerenciamento de visitantes?

Sim, a HeyGen permite que você gere facilmente vídeos de porta-voz de alta qualidade gerados por IA usando seus avançados Avatares de IA e um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito. Basta inserir seu script, e a HeyGen dará vida às suas mensagens de gerenciamento de visitantes com um porta-voz realista, tornando sua comunicação mais envolvente.

