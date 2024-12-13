Crie Vídeos de Visão e Missão para Sua Marca

Fortaleça seu plano estratégico com vídeos envolventes. Crie facilmente declarações de visão e missão atraentes usando os avatares de IA da HeyGen.

519/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos para equipes de marketing e gerentes de projeto, detalhando como uma declaração de missão forte, com suas qualidades 'descritivas', orienta 'objetivos estratégicos'. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e informativo, misturando infográficos animados com uma narração clara e animada para manter a atenção do público. Aproveite os diversos Modelos & cenas da HeyGen para construir sua narrativa e garantir um som profissional com geração de Narração.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional prático de 90 segundos projetado para treinamento corporativo interno e líderes de equipe, demonstrando 'como escrever uma declaração de visão e missão' através de uma 'sessão de quadro branco' simulada com uma 'equipe'. A estética deve ser moderna e colaborativa, empregando sobreposições de texto na tela para destacar os principais pontos, acompanhadas por um tom de áudio amigável e instrutivo. Melhore a acessibilidade adicionando Legendas, e enriqueça a narrativa visual usando o suporte de biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo impactante de 30 segundos para empreendedores e executivos em busca de financiamento, enfatizando o poder de declarações de 'visão e missão' bem definidas como seu 'norte' e como 'criar vídeos de visão e missão'. O estilo visual deve ser rápido e inspirador, utilizando transições elegantes e música de fundo poderosa para transmitir um futuro 'audacioso'. Garanta que sua mensagem seja adaptável para várias plataformas usando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações da HeyGen, potencialmente apresentando um avatar de IA para consistência de marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Visão e Missão Funciona

Transforme sua visão e missão estratégicas em conteúdo de vídeo envolvente com a HeyGen, garantindo clareza e impacto em toda a sua organização.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro de Visão e Missão
Elabore suas declarações de visão e missão atraentes. Use o recurso "Texto-para-vídeo do roteiro" para converter instantaneamente seu texto em um roteiro de vídeo, estabelecendo a base para sua mensagem.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de "avatares de IA" para representar sua marca ou liderança. Personalize sua aparência para alinhar perfeitamente com a identidade organizacional e a entrega da mensagem.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes e garanta uma marca consistente. Utilize "Modelos & cenas" profissionais para configurar rapidamente layouts impactantes e incorporar o logotipo e as cores da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e "Exporte" no formato desejado para várias plataformas. Opcionalmente, adicione "Legendas" para maior acessibilidade e engajamento com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Visão e Missão em Várias Plataformas

.

Produza rapidamente conteúdo de vídeo envolvente para mídias sociais, transmitindo claramente sua visão e missão para um público mais amplo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de visão e missão atraentes para nossa organização?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de visão e missão impactantes transformando seu roteiro em conteúdo envolvente com avatares de IA realistas e narrações profissionais. Isso permite que você articule claramente as aspirações futuras e o propósito direcional da sua empresa para sua equipe e partes interessadas.

Quais recursos a HeyGen oferece para personalizar nossos vídeos de declaração de visão?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, incluindo integração de logotipo e cores personalizadas, juntamente com uma rica biblioteca de mídia e modelos personalizáveis. Esses recursos permitem que você produza um vídeo distinto que realmente reflita a identidade única da sua marca e objetivos estratégicos.

A HeyGen pode simplificar o processo de explicar um plano estratégico ou declaração de missão para nossa equipe?

Absolutamente. A HeyGen simplifica a comunicação complexa permitindo que você converta seu plano estratégico ou declaração de missão diretamente de texto em um vídeo envolvente. Com narrações profissionais e legendas fáceis de adicionar, sua equipe pode rapidamente compreender a mensagem central e os objetivos audaciosos.

A HeyGen suporta a comunicação eficaz tanto de uma visão descritiva quanto de uma declaração de missão abrangente?

Sim, a HeyGen é projetada para articular tanto sua visão descritiva quanto sua declaração de missão abrangente com clareza e impacto. Nossa plataforma alimentada por IA garante que sua mensagem, seja audaciosa ou quantitativa, ressoe poderosamente, tornando-se uma excelente ferramenta para sua comunicação de norte.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo