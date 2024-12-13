Crie Roteiros de Vídeo de Treinamento Rápido e Fácil

Transforme suas ideias de roteiro de vídeo de treinamento em vídeos impressionantes e envolventes usando avatares de IA realistas.

481/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo profissional de integração de RH de 60 segundos para novos contratados, direcionado a profissionais de RH e especialistas em L&D, com uma estética visual limpa e informativa e uma voz autoritária e calma. Este Vídeo de Treinamento com IA demonstra como introduzir políticas e cultura da empresa de forma eficiente, utilizando os "Avatares de IA" da HeyGen para entregar apresentações consistentes e de alta qualidade sem filmagens complexas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de microaprendizado de 30 segundos para equipes de vendas e gerentes de produto, apresentando visuais claros e envolventes e uma voz amigável e entusiasmada para destacar novos recursos do produto. Esta Demonstração de Produto concisa usa o recurso "Legendas" da HeyGen para garantir acessibilidade e retenção, tornando informações complexas facilmente digeríveis em movimento.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um roteiro de vídeo de treinamento informativo de 50 segundos para criadores de conteúdo e educadores, adotando uma abordagem visual criativa, semelhante a um tutorial, com animações ilustrativas e uma voz clara e instrutiva. Explore como aproveitar modelos de roteiro de vídeo pré-fabricados para estruturar seu conteúdo de forma eficaz, utilizando a "Geração de Narração" da HeyGen para adicionar narração profissional de forma rápida e eficiente, transformando roteiros estáticos em material de treinamento envolvente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Roteiros de Vídeo de Treinamento

Transforme facilmente seu conteúdo de treinamento em vídeos envolventes, alimentados por IA, com roteiros personalizados, avatares e narrações profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Treinamento
Utilize os modelos de roteiro de vídeo alimentados por IA da HeyGen para rapidamente esboçar seu conteúdo de treinamento. Basta inserir seus pontos principais e deixar que a IA ajude a estruturar seu roteiro, garantindo uma narrativa clara e concisa para seu vídeo de treinamento.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA Envolvente
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para ser seu apresentador na tela. Nossos avatares de IA entregarão seu roteiro de forma natural, adicionando um toque profissional e humano aos seus vídeos de treinamento sem a necessidade de câmeras ou atores.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Gere automaticamente narrações de alta qualidade a partir do seu roteiro usando uma variedade de vozes com som natural. Personalize o tom e o ritmo para combinar com o estilo do seu vídeo de treinamento, garantindo uma comunicação clara da sua mensagem.
4
Step 4
Aprimore e Exporte Seu Vídeo
Adicione legendas automáticas e elementos de marca ao seu vídeo de treinamento para acessibilidade e consistência. Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de treinamento alimentado por IA no formato desejado, pronto para distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Módulos de Microaprendizado Envolventes

.

Produza rapidamente vídeos de microaprendizado concisos e demonstrações de produtos, perfeitos para treinamentos just-in-time ou visões gerais rápidas de tópicos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar roteiros de vídeo envolventes para vídeos de treinamento?

A plataforma alimentada por IA da HeyGen oferece ferramentas robustas e capacidades de esboço de roteiro, permitindo que você crie de forma eficiente roteiros de vídeo atraentes para vídeos de treinamento. Você pode aproveitar os modelos de roteiro de vídeo alimentados por IA para agilizar seu processo criativo e produzir conteúdo de alta qualidade.

A HeyGen oferece modelos alimentados por IA para criar roteiros de vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen possui uma variedade de modelos de roteiro de vídeo alimentados por IA projetados para impulsionar sua criação de conteúdo. Esses modelos ajudam você a desenvolver rapidamente roteiros de vídeo de treinamento eficazes, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante.

A HeyGen pode incorporar Porta-vozes de IA nos meus Vídeos de Treinamento com IA?

Absolutamente, a HeyGen permite que você integre perfeitamente Porta-vozes de IA ou avatares de IA em seus Vídeos de Treinamento com IA. Isso aumenta o engajamento e o profissionalismo, trazendo seu conteúdo de treinamento à vida com apresentadores dinâmicos e narrações.

O que torna a HeyGen a solução ideal para produzir vídeos de microaprendizado profissionais?

A HeyGen simplifica todo o processo de produção de vídeos de microaprendizado profissionais, desde a geração de modelos de roteiro de vídeo até a adição de legendas e chamadas para ação. Seus recursos abrangentes capacitam você a criar vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente para diversos casos de uso, como integração de RH ou demonstrações de produtos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo