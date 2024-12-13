A HeyGen simplifica todo o processo de produção de vídeos de microaprendizado profissionais, desde a geração de modelos de roteiro de vídeo até a adição de legendas e chamadas para ação. Seus recursos abrangentes capacitam você a criar vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente para diversos casos de uso, como integração de RH ou demonstrações de produtos.