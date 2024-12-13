Crie Vídeos de Lançamento de Versão: Compartilhe Novos Recursos Rapidamente
Gere vídeos de atualização de produto atraentes e notas de lançamento instantaneamente com a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro.
Desenvolva um clipe de vídeo dinâmico de 30 segundos para compartilhar nas redes sociais, anunciando o lançamento de uma nova versão, direcionado a usuários potenciais com um estilo visual moderno e música contemporânea, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para uma produção rápida e impactante.
Produza um vídeo de narrativa de produto envolvente de 60 segundos para stakeholders e novos usuários, detalhando a evolução e o valor de uma coleção de vídeos de produto com um estilo visual profissional e áudio orientado por narrativa, aprimorando a mensagem através da geração de Narração do HeyGen.
Desenhe um vídeo de demonstração instrutivo e flexível de 90 segundos para usuários técnicos, explicando uma melhoria chave mencionada nas notas de lançamento, apresentando uma abordagem visual clara e calma com música de fundo complementando a narração precisa, e garantindo acessibilidade usando Legendas do HeyGen.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Vídeos de Lançamento de Produto Envolventes para Redes Sociais.
Produza rapidamente clipes de vídeo compartilháveis para atualizações de produto e novos recursos, maximizando o engajamento nas plataformas de redes sociais.
Aprimore o Treinamento Interno de Recursos de Produto.
Aumente o engajamento e a retenção da equipe em novos recursos e atualizações de produto com vídeos de treinamento dinâmicos e fáceis de entender, impulsionados por IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de atualização de produto e anúncios de novos recursos?
O HeyGen permite que você crie facilmente "vídeos de atualização de produto" e anúncios de "novos recursos" envolventes com avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Você pode gerar rapidamente vídeos de "notas de lançamento", garantindo que seu público esteja sempre informado sobre suas últimas ofertas.
O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de demonstração flexíveis com capacidades de gravação de tela?
Absolutamente, o HeyGen permite que você produza "vídeos de demonstração flexíveis" dinâmicos combinando "gravação de tela para vídeos de produto" com um apresentador avatar de IA. Utilize o "gravador de webcam e tela" integrado para mostrar efetivamente a funcionalidade do seu produto.
Quais recursos o HeyGen oferece para tornar os vídeos de produto compartilháveis em várias plataformas?
O HeyGen torna seu conteúdo altamente "compartilhável" permitindo que você gere facilmente "clipes de vídeo compartilháveis" com proporções personalizáveis e opções de exportação. Você pode adicionar legendas e controles de branding para garantir que seus "vídeos de produto" estejam otimizados para "mídias sociais" e distribuição mais ampla.
Como o HeyGen pode melhorar a narrativa de produto e consolidar coleções de vídeos?
O HeyGen melhora significativamente sua "narrativa de produto" permitindo que você crie conteúdo consistente e com marca usando avatares de IA e modelos personalizáveis. Organize todos os seus materiais de marketing em "coleções de vídeos de produto" coesas, simplificando o gerenciamento e a distribuição de conteúdo.