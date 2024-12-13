Crie Vídeos de Lançamento de Versão: Compartilhe Novos Recursos Rapidamente

Gere vídeos de atualização de produto atraentes e notas de lançamento instantaneamente com a poderosa capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um clipe de vídeo dinâmico de 30 segundos para compartilhar nas redes sociais, anunciando o lançamento de uma nova versão, direcionado a usuários potenciais com um estilo visual moderno e música contemporânea, aproveitando os Modelos e cenas do HeyGen para uma produção rápida e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de narrativa de produto envolvente de 60 segundos para stakeholders e novos usuários, detalhando a evolução e o valor de uma coleção de vídeos de produto com um estilo visual profissional e áudio orientado por narrativa, aprimorando a mensagem através da geração de Narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de demonstração instrutivo e flexível de 90 segundos para usuários técnicos, explicando uma melhoria chave mencionada nas notas de lançamento, apresentando uma abordagem visual clara e calma com música de fundo complementando a narração precisa, e garantindo acessibilidade usando Legendas do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Lançamento de Versão

Mostre rapidamente suas últimas atualizações de produto e novos recursos com vídeos atraentes e compartilháveis, projetados para informar e envolver seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce os novos recursos ou atualizações do seu produto. Escreva um roteiro claro e conciso que destaque os principais benefícios, pronto para produção usando nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Grave ou Selecione Visuais
Capture demonstrações e apresentações do produto usando o gravador de webcam e tela integrado, ou selecione cenas e mídias pré-fabricadas para explicar visualmente sua gravação de tela para vídeos de produto.
3
Step 3
Aprimore e Marque Seu Vídeo
Aplique sua marca única com logotipos e cores personalizáveis usando controles de Branding para manter uma aparência consistente. Adicione geração de narração profissional e legendas para elevar sua narrativa de produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Lançamento
Finalize seu vídeo aproveitando o redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas. Gere clipes de vídeo compartilháveis e links diretos para distribuir seus vídeos de lançamento de versão nas redes sociais e canais internos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios de Recursos de Alto Impacto

Crie rapidamente anúncios de vídeo envolventes para anunciar efetivamente novos recursos e versões de produto, gerando interesse e adoção de forma eficiente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de atualização de produto e anúncios de novos recursos?

O HeyGen permite que você crie facilmente "vídeos de atualização de produto" e anúncios de "novos recursos" envolventes com avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo. Você pode gerar rapidamente vídeos de "notas de lançamento", garantindo que seu público esteja sempre informado sobre suas últimas ofertas.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de demonstração flexíveis com capacidades de gravação de tela?

Absolutamente, o HeyGen permite que você produza "vídeos de demonstração flexíveis" dinâmicos combinando "gravação de tela para vídeos de produto" com um apresentador avatar de IA. Utilize o "gravador de webcam e tela" integrado para mostrar efetivamente a funcionalidade do seu produto.

Quais recursos o HeyGen oferece para tornar os vídeos de produto compartilháveis em várias plataformas?

O HeyGen torna seu conteúdo altamente "compartilhável" permitindo que você gere facilmente "clipes de vídeo compartilháveis" com proporções personalizáveis e opções de exportação. Você pode adicionar legendas e controles de branding para garantir que seus "vídeos de produto" estejam otimizados para "mídias sociais" e distribuição mais ampla.

Como o HeyGen pode melhorar a narrativa de produto e consolidar coleções de vídeos?

O HeyGen melhora significativamente sua "narrativa de produto" permitindo que você crie conteúdo consistente e com marca usando avatares de IA e modelos personalizáveis. Organize todos os seus materiais de marketing em "coleções de vídeos de produto" coesas, simplificando o gerenciamento e a distribuição de conteúdo.

