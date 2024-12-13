Crie Vídeos de Treinamento para o Portal do Fornecedor com Avatares de IA

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes para uma integração de fornecedores sem complicações. Transforme seus roteiros personalizáveis em conteúdo instrucional atraente com Texto-para-vídeo a partir do roteiro.

Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos demonstrando um fluxo de trabalho de compras chave dentro do portal do fornecedor para fornecedores existentes, focando em uma tarefa específica como a submissão de projetos. O estilo visual deve ser uma gravação de tela passo a passo precisa com cliques destacados e uma estética moderna. O estilo de áudio precisa ser conciso e direto, aprimorado pela geração de narração profissional e reforçado com legendas precisas para máxima clareza.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para todos os fornecedores, destacando a eficiência e os benefícios da gestão consistente de fornecedores através do portal. O estilo visual deve ser animado e apresentar cortes rápidos, infográficos dinâmicos e avatares de IA expressivos para manter um alto engajamento. O estilo de áudio deve ser energético e encorajador, utilizando roteiros personalizáveis para transmitir uma mensagem poderosa sobre operações simplificadas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de e-learning de 90 segundos para abordar os pontos problemáticos comuns que os fornecedores enfrentam e mostrar como o portal simplifica os processos, ilustrando a facilidade de uso para criar vídeos de treinamento do portal do fornecedor. Alvo fornecedores que possam estar lutando com submissões manuais, apresentando um tom tranquilizador e útil. O estilo visual deve apresentar uma narrativa clara de problema-solução com demonstrações de interface amigáveis, apoiadas por uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para cenários relacionáveis, tudo narrado via Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Como Criar Vídeos de Treinamento para o Portal do Fornecedor

Produza facilmente vídeos de treinamento profissionais e envolventes para a integração de fornecedores, simplificando seu fluxo de trabalho de compras com ferramentas impulsionadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Conteúdo
Elabore seu conteúdo instrucional para vídeos de treinamento do portal do fornecedor. Utilize o recurso de texto-para-vídeo a partir do roteiro para converter rapidamente seu guia escrito em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Selecione um Avatar de IA para apresentar seu treinamento, garantindo uma entrega profissional e consistente. Escolha um modelo ou cena adequado para melhorar visualmente seus vídeos de treinamento de IA.
3
Step 3
Aplique Marca e Mídia
Aplique os controles de marca da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para alinhar o vídeo com sua identidade corporativa. Incorpore mídia relevante da biblioteca para esclarecer processos complexos de integração de fornecedores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo esteja completo, gere o resultado final. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para adaptar seu vídeo para várias plataformas e garantir que esteja pronto para distribuição.

Simplifique Fluxos de Trabalho Complexos de Fornecedores

.

Explique claramente fluxos de trabalho de compras intrincados e processos de submissão de projetos através de vídeos instrucionais gerados por IA fáceis de entender.

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para o portal do fornecedor?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento para o portal do fornecedor convertendo seus roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Esta poderosa ferramenta impulsionada por IA permite a produção rápida de vídeos instrucionais de alta qualidade para a integração de fornecedores sem edição complexa.

O que torna os vídeos de treinamento de IA do HeyGen envolventes para a gestão de fornecedores?

Os vídeos de treinamento de IA do HeyGen utilizam avatares de IA realistas e roteiros personalizáveis para entregar conteúdo de treinamento envolvente. Esses guias de vídeo profissionais ajudam a garantir que seus fornecedores compreendam o processo de submissão de projetos e outros aspectos críticos da gestão de fornecedores de forma eficaz.

Posso personalizar a marca para meus guias de vídeo do Portal de Fornecedores Aprovados?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em seus guias de vídeo. Isso garante que todos os seus materiais de treinamento online, incluindo aqueles para um Portal de Fornecedores Aprovados, mantenham uma identidade de marca consistente e profissional.

Como o HeyGen apoia um fluxo de trabalho de compras eficiente com conteúdo de e-learning?

O HeyGen facilita um fluxo de trabalho de compras eficiente ao permitir a rápida geração e atualização de conteúdo de e-learning. Você pode facilmente produzir vídeos de treinamento abrangentes e guias de vídeo, completos com narrações e legendas, para apoiar sua equipe e fornecedores em vários processos.

