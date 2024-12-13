Crie Vídeos de Treinamento para o Portal do Fornecedor com Avatares de IA
Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes para uma integração de fornecedores sem complicações. Transforme seus roteiros personalizáveis em conteúdo instrucional atraente com Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos demonstrando um fluxo de trabalho de compras chave dentro do portal do fornecedor para fornecedores existentes, focando em uma tarefa específica como a submissão de projetos. O estilo visual deve ser uma gravação de tela passo a passo precisa com cliques destacados e uma estética moderna. O estilo de áudio precisa ser conciso e direto, aprimorado pela geração de narração profissional e reforçado com legendas precisas para máxima clareza.
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para todos os fornecedores, destacando a eficiência e os benefícios da gestão consistente de fornecedores através do portal. O estilo visual deve ser animado e apresentar cortes rápidos, infográficos dinâmicos e avatares de IA expressivos para manter um alto engajamento. O estilo de áudio deve ser energético e encorajador, utilizando roteiros personalizáveis para transmitir uma mensagem poderosa sobre operações simplificadas.
Desenhe um vídeo de e-learning de 90 segundos para abordar os pontos problemáticos comuns que os fornecedores enfrentam e mostrar como o portal simplifica os processos, ilustrando a facilidade de uso para criar vídeos de treinamento do portal do fornecedor. Alvo fornecedores que possam estar lutando com submissões manuais, apresentando um tom tranquilizador e útil. O estilo visual deve apresentar uma narrativa clara de problema-solução com demonstrações de interface amigáveis, apoiadas por uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque para cenários relacionáveis, tudo narrado via Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento e a Produção de Conteúdo.
Produza rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade para seu portal do fornecedor, tornando informações essenciais acessíveis a uma rede global de fornecedores de forma eficiente.
Aumente o Engajamento e a Retenção do Treinamento.
Utilize ferramentas impulsionadas por IA para criar vídeos de treinamento envolventes que melhoram a compreensão e a retenção de processos complexos do portal do fornecedor.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para o portal do fornecedor?
O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento para o portal do fornecedor convertendo seus roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Esta poderosa ferramenta impulsionada por IA permite a produção rápida de vídeos instrucionais de alta qualidade para a integração de fornecedores sem edição complexa.
O que torna os vídeos de treinamento de IA do HeyGen envolventes para a gestão de fornecedores?
Os vídeos de treinamento de IA do HeyGen utilizam avatares de IA realistas e roteiros personalizáveis para entregar conteúdo de treinamento envolvente. Esses guias de vídeo profissionais ajudam a garantir que seus fornecedores compreendam o processo de submissão de projetos e outros aspectos críticos da gestão de fornecedores de forma eficaz.
Posso personalizar a marca para meus guias de vídeo do Portal de Fornecedores Aprovados?
Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em seus guias de vídeo. Isso garante que todos os seus materiais de treinamento online, incluindo aqueles para um Portal de Fornecedores Aprovados, mantenham uma identidade de marca consistente e profissional.
Como o HeyGen apoia um fluxo de trabalho de compras eficiente com conteúdo de e-learning?
O HeyGen facilita um fluxo de trabalho de compras eficiente ao permitir a rápida geração e atualização de conteúdo de e-learning. Você pode facilmente produzir vídeos de treinamento abrangentes e guias de vídeo, completos com narrações e legendas, para apoiar sua equipe e fornecedores em vários processos.