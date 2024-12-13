Crie Vídeos de Proposta de Valor que Convertem

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de proposta de valor de 60 segundos, orientado por narrativa, para uma marca de e-commerce lançando um novo produto ecológico. Direcionado a consumidores ambientalmente conscientes, empregando um estilo visual acolhedor e convidativo com transições suaves entre cenas dos modelos e cenas do HeyGen e legendas envolventes para aprimorar a narrativa e aumentar as taxas de conversão potenciais em suas campanhas de marketing em vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de produto conciso de 30 segundos que articule a proposta de valor central de uma nova plataforma SaaS B2B, direcionado a potenciais investidores. O estilo visual deve ser profissional e orientado por dados, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para B-roll relevante, com todo o roteiro transformado em vídeo via Texto-para-vídeo a partir do roteiro, destacando o claro quadro de problema-solução.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo atraente de 90 segundos apresentando a proposta de valor única de um serviço por meio de uma série de curtos e impactantes vídeos de depoimentos de clientes, direcionado a clientes potenciais. A estética deve ser autêntica e confiável, incorporando visuais diversos do suporte de biblioteca de mídia/estoque, enquanto o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen garantem que ele fique perfeito em todos os canais de mídia social, mostrando efetivamente o impacto real do produto ou serviço.
Como Criar Vídeos de Proposta de Valor

Comunique claramente os benefícios únicos do seu produto e resolva os pontos problemáticos dos clientes com vídeos envolventes, alimentados por IA, projetados para aumentar o engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece definindo sua proposta de valor central. Em seguida, insira seu roteiro no Gerador de Texto-para-Vídeo, permitindo que o HeyGen transforme seu texto em uma narração de vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou navegue por modelos profissionalmente projetados para representar visualmente sua mensagem e engajar seu público de forma eficaz.
3
Step 3
Personalize e Marque
Adapte seu vídeo com controles de branding para alinhar com a estética da sua empresa, adicionando seu logotipo e esquemas de cores preferidos para uma mensagem de marketing coesa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez aperfeiçoado, exporte facilmente seus vídeos de proposta de valor em várias proporções, garantindo que estejam otimizados para qualquer plataforma e prontos para distribuição.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de proposta de valor envolventes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de proposta de valor de alto impacto rapidamente usando suas ferramentas alimentadas por IA. Basta digitar seu roteiro, e o Gerador de Texto-para-Vídeo do HeyGen o transforma em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA profissionais e atores de voz, tornando seus esforços de marketing mais eficientes.

Quais ferramentas alimentadas por IA o HeyGen oferece para aprimorar meus vídeos de proposta de valor?

O HeyGen fornece Avatares de IA avançados e um Ator de Voz de IA para dar vida à sua proposta de valor sem a necessidade de contratar atores ou gravar narrações. Essas ferramentas sofisticadas alimentadas por IA garantem uma apresentação polida e consistente para sua estratégia de marketing em vídeo.

O HeyGen pode ajudar a personalizar meus vídeos de proposta de valor para corresponder à minha marca?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e ativos em seus vídeos de proposta de valor. Você também pode utilizar vários modelos e uma rica biblioteca de mídia para alinhar perfeitamente seus vídeos com a identidade do seu produto ou serviço.

Além de vídeos de proposta de valor, que outros conteúdos de marketing posso criar com o HeyGen?

O HeyGen é uma plataforma versátil para várias necessidades de marketing em vídeo. Você pode facilmente produzir Vídeos Explicativos de Produto, Vídeos de Depoimentos de Clientes e até mesmo Vídeos de Treinamento Interno, todos alimentados pelo intuitivo Gerador de Texto-para-Vídeo do HeyGen e Avatares de IA.

