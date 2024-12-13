As ferramentas impulsionadas por IA do HeyGen são projetadas principalmente para geração eficiente de vídeos, incluindo capacidades como Avatares de IA e texto-para-vídeo a partir do roteiro. Ao criar vídeos de alta qualidade e focados em conversão com o HeyGen, você melhora o conteúdo que gera tráfego, que pode então ser medido com precisão usando parâmetros UTM para identificar fontes de tráfego específicas e avaliar o desempenho da campanha.