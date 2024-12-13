Crie Vídeos de Rastreamento UTM para Insights de Marketing Mais Inteligentes

Aumente o desempenho das campanhas integrando parâmetros UTM em sua estratégia de marketing em vídeo, criando facilmente conteúdo envolvente com Texto-para-vídeo a partir do roteiro.

506/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva uma demonstração dinâmica de 2 minutos para gerentes de marketing que buscam eficiência, mostrando como criar rapidamente vídeos de rastreamento UTM impactantes usando os avatares de IA do HeyGen. O estilo visual deve ser moderno e elegante, destacando um processo passo a passo com música de fundo energética e narração nítida. Enfatize a facilidade de transformar um roteiro em um vídeo completo com Texto-para-vídeo a partir do roteiro, reduzindo significativamente o tempo de produção.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo persuasivo de 60 segundos direcionado a proprietários de e-commerce e profissionais de marketing de pequenas empresas, ilustrando os benefícios tangíveis de um rastreamento UTM robusto para melhorar o desempenho das campanhas. Este vídeo deve empregar um estilo visual vibrante e orientado para resultados, usando visualizações de dados acessíveis da biblioteca de mídia/suporte de estoque para transmitir insights. Uma voz confiante e encorajadora deve destacar como os Modelos & cenas do HeyGen podem impulsionar a criação de vídeos, levando a melhores dados de vendas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia de melhores práticas de 75 segundos para estrategistas de mídia social e criadores de conteúdo sobre como integrar efetivamente os parâmetros UTM em seus esforços de mídia social por meio de conteúdo em vídeo. O estilo visual deve ser contemporâneo e envolvente, oferecendo exemplos práticos adequados para várias plataformas. Um tom conversacional, mas autoritário, combinado com legendas proeminentes, garantirá que a mensagem seja clara, demonstrando como o redimensionamento de proporção de aspecto & exportações otimiza seu alcance em diferentes canais de mídia social.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Rastreamento UTM

Domine seu marketing em vídeo integrando perfeitamente parâmetros UTM para rastrear com precisão fontes de tráfego e desempenho de campanhas.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Envolvente
Comece projetando seu conteúdo de vídeo no HeyGen. Use recursos como "Texto-para-vídeo a partir do roteiro" para transformar suas ideias em histórias visuais atraentes, perfeitas para qualquer campanha de marketing em vídeo.
2
Step 2
Personalize Visuais e Marca
Personalize seu vídeo com "Controles de marca (logotipo, cores)" para garantir consistência. Aproveite as "ferramentas impulsionadas por IA" para aprimorar seus visuais e alinhar seu conteúdo perfeitamente com a identidade da sua marca antes da distribuição.
3
Step 3
Gere e Otimize o Conteúdo
Gere seu vídeo, garantindo que seja acessível e envolvente para todos os espectadores. Utilize recursos como "Legendas" para um alcance mais amplo e beneficie-se da "legenda automática" para melhorar a compreensão em todas as plataformas.
4
Step 4
Exporte e Aplique Parâmetros UTM
Exporte seu vídeo finalizado usando "Redimensionamento de proporção de aspecto & exportações" para prepará-lo para várias plataformas. Uma vez baixado, aplique seus "parâmetros UTM" específicos ao link de compartilhamento do vídeo para rastrear efetivamente insights e desempenho da campanha.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos de IA atraentes de histórias de sucesso de clientes, permitindo que você rastreie seu impacto na geração de leads usando UTMs.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de rastreamento UTM?

O HeyGen simplifica a produção de conteúdo em vídeo para várias campanhas, permitindo que você gere rapidamente vídeos a partir de texto, adicione Porta-vozes de IA e utilize modelos personalizáveis. Este fluxo de trabalho eficiente apoia a criação contínua de vídeos visualmente atraentes e consistentes, projetados para integrar parâmetros UTM em seus esforços de marketing em vídeo.

Quais recursos específicos do HeyGen apoiam a integração de parâmetros UTM em campanhas de marketing em vídeo?

O HeyGen permite que você gere vídeos envolventes com recursos como um Gerador de Legendas de IA e controles de marca personalizados, que são cruciais para um marketing em vídeo consistente. Enquanto o HeyGen cria o conteúdo do vídeo, você pode facilmente incorporar esses vídeos com seus parâmetros UTM predefinidos em páginas de destino ou postagens sociais para rastreamento preciso de tráfego e insights de campanha.

As ferramentas impulsionadas por IA do HeyGen podem ajudar a rastrear fontes de tráfego de forma eficaz?

As ferramentas impulsionadas por IA do HeyGen são projetadas principalmente para geração eficiente de vídeos, incluindo capacidades como Avatares de IA e texto-para-vídeo a partir do roteiro. Ao criar vídeos de alta qualidade e focados em conversão com o HeyGen, você melhora o conteúdo que gera tráfego, que pode então ser medido com precisão usando parâmetros UTM para identificar fontes de tráfego específicas e avaliar o desempenho da campanha.

Além do rastreamento, como o HeyGen melhora o apelo visual dos meus vídeos UTM para esforços de mídia social?

O HeyGen melhora significativamente o apelo visual por meio de modelos e cenas personalizáveis, controles de marca para logotipos e cores, e avatares de IA realistas. Isso garante que seu conteúdo de marketing em vídeo seja visualmente atraente e consistente em todos os esforços de mídia social, aumentando o engajamento do usuário e ajudando a maximizar o alcance da sua campanha.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo