Crie Vídeos de Treinamento em Pesquisa de Usuário: Aumente os Insights

Eleve a comunicação e o treinamento com as partes interessadas usando avatares de IA, transformando feedbacks complexos de usuários em conteúdo claro e envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de destaque profissional de 60 segundos para a alta liderança e equipes multifuncionais, mostrando os principais destaques da pesquisa de usuário para uma comunicação impactante com as partes interessadas. Utilize visuais limpos e baseados em dados e uma narração concisa gerada usando a geração de voz da HeyGen, complementada por mídia relevante de sua biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo de 30 segundos para especialistas em ResearchOps e pesquisadores de UX, enfatizando o papel crítico de um banco de dados de participantes de pesquisa bem mantido e as melhores práticas para a governança do banco de dados. Utilize um avatar de IA para fornecer explicações diretas e acessíveis dentro de um modelo estruturado dos templates e cenas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 90 segundos para pesquisadores juniores e equipes de produto, oferecendo treinamento prático e educação sobre como conduzir entrevistas eficazes com usuários. Apresente orientações passo a passo com um tom caloroso e encorajador, aprimorado pela conversão de texto em vídeo da HeyGen a partir do roteiro e legendas claras para acessibilidade.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento em Pesquisa de Usuário

Transforme facilmente seus insights de pesquisa de usuário em vídeos de treinamento envolventes que educam as partes interessadas e membros da equipe, aumentando a compreensão e adoção.

1
Step 1
Escreva o Roteiro dos Destaques da Pesquisa
Elabore narrativas envolventes a partir dos destaques de sua pesquisa de usuário. Utilize o recurso de conversão de texto em vídeo da HeyGen para converter automaticamente seu conteúdo escrito em vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre a diversa gama de avatares de IA da HeyGen para apresentar seu vídeo de treinamento, dando vida aos seus insights de pesquisa de usuário com uma presença visual envolvente para um treinamento e educação eficazes.
3
Step 3
Aplique Visuais e Branding
Integre visuais envolventes da biblioteca de mídia para apoiar suas narrativas. Aplique os controles de Branding da HeyGen, incluindo logotipos e cores, para garantir uma comunicação consistente com as partes interessadas.
4
Step 4
Gere e Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use o redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas. Compartilhe facilmente seu vídeo de treinamento polido para relatórios e apresentações impactantes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Otimize Destaques e Comunicação de Pesquisa

Gere clipes e destaques envolventes de sessões de pesquisa de usuário para compartilhar rapidamente insights chave com as partes interessadas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de treinamento em pesquisa de usuário eficazes?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento em pesquisa de usuário de forma rápida e envolvente. Aproveite os avatares de IA e a tecnologia de conversão de texto em vídeo para transformar seus roteiros em conteúdo educacional envolvente, otimizando seus esforços de treinamento e educação.

A HeyGen pode ajudar a resumir os principais insights de entrevistas com usuários em um vídeo de destaques?

Com certeza. A HeyGen é ideal para criar vídeos de destaques impactantes de pesquisa de usuário. Compile facilmente os principais insights das entrevistas com usuários e apresente-os com narrações profissionais e visuais dinâmicos para uma comunicação clara com as partes interessadas.

Qual é o papel da HeyGen em melhorar a comunicação com as partes interessadas sobre o feedback dos usuários?

A HeyGen melhora significativamente a comunicação com as partes interessadas ao transformar feedbacks complexos de usuários em relatórios de vídeo compreensíveis. Com templates de marca e avatares de IA, você pode entregar apresentações profissionais que destacam insights cruciais de forma eficaz.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de relatórios e apresentações a partir de pesquisas de usuário?

A HeyGen simplifica a criação de relatórios e apresentações a partir de pesquisas de usuário por meio de sua plataforma intuitiva de conversão de texto em vídeo. Gere rapidamente resumos visuais, completos com legendas e personalização de marca, para compartilhar suas descobertas e principais insights de forma eficiente.

