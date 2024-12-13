Crie Vídeos de Adoção de Usuários que Impulsionam o Engajamento

Aumente a adoção de usuários e simplifique o onboarding com vídeos instrutivos envolventes, facilmente produzidos usando os avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para adoção de usuários, projetado para usuários existentes, destacando um recurso recém-lançado que aumenta significativamente a produtividade. Utilize gráficos em movimento energéticos e modelos e cenas vibrantes da biblioteca de mídia para destacar a atualização, acompanhados por música contemporânea e uma voz de IA entusiasmada para impulsionar o engajamento e a readaptação dos usuários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional profissional de 60 segundos voltado para usuários enfrentando desafios específicos de fluxo de trabalho, oferecendo um detalhado passo a passo de um recurso complexo. Utilize uma abordagem visual calma e passo a passo com simulações de interface, e garanta clareza com legendas geradas a partir de um roteiro preciso de texto para vídeo, entregue por uma voz de IA neutra.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 45 segundos cheio de dicas rápidas para melhorar a adoção geral do usuário para usuários intermediários que buscam maximizar a eficiência do produto. Este vídeo deve apresentar cortes rápidos e visuais animados, com um avatar de IA conversacional entregando conselhos concisos, facilmente adaptáveis para várias plataformas através de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, tudo ao som de música leve e motivacional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Adoção de Usuários

Aumente o engajamento dos usuários e o entendimento do produto criando vídeos instrutivos impactantes que guiam seu público de forma fluida por novos recursos e fluxos de trabalho.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Escolha um Avatar de IA
Desenvolva um roteiro preciso para seu vídeo de adoção de usuários. Em seguida, selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA da HeyGen para apresentar seu conteúdo de forma envolvente, garantindo uma presença profissional e consistente na tela.
2
Step 2
Adicione Elementos Visuais e de Branding
Enriqueça seu vídeo instrutivo adicionando visuais relevantes, utilizando a extensa biblioteca de mídia da HeyGen ou carregando seus próprios recursos. Incorpore o logotipo e as cores específicas da sua marca usando controles de branding para um visual coeso.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Transforme seu roteiro em uma fala com som natural com a geração avançada de narração. Melhore ainda mais a acessibilidade e a compreensão para todos os usuários adicionando facilmente legendas ou legendas precisas ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo para Compartilhamento Fácil
Finalize seu vídeo de onboarding de usuários exportando-o em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas. Seu vídeo de alta qualidade agora está pronto para ser compartilhado, promovendo um melhor entendimento e engajamento do produto.

Casos de Uso

Esclareça Recursos Complexos do Produto

Esclareça Recursos Complexos do Produto

Transforme funcionalidades complexas do produto em vídeos instrutivos claros e digeríveis para melhorar o entendimento e a adoção pelos usuários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de adoção de usuários?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de adoção de usuários atraentes de forma eficiente usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Esta abordagem inovadora simplifica todo o processo de produção de vídeo, garantindo que suas mensagens impulsionem a adoção bem-sucedida dos usuários.

A HeyGen pode ser usada para produzir vídeos instrutivos eficazes de SaaS e vídeos de onboarding de usuários?

Com certeza. A HeyGen fornece modelos e ferramentas poderosas para gerar facilmente vídeos instrutivos de SaaS de alta qualidade e vídeos de onboarding de usuários. Você pode garantir um processo de onboarding tranquilo e aumentar o engajamento dos usuários com conteúdo de vídeo envolvente.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar walkthroughs de produtos impactantes?

A HeyGen oferece capacidades avançadas de texto para vídeo e geração de narração realista para criar walkthroughs de produtos dinâmicos. Essas ferramentas permitem a criação de simulações de interface claras, guiando efetivamente os usuários pelo seu produto.

Quais opções criativas estão disponíveis na HeyGen para personalizar vídeos de adoção?

A HeyGen permite ampla personalização para seus vídeos de adoção com controles de branding para logotipos e cores, além de uma rica biblioteca de mídia. Você também pode aproveitar vídeos animados e gráficos em movimento para fazer seu conteúdo realmente se destacar e ressoar com os usuários.

