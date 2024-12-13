Crie Vídeos de Estudo de Caso que Convertem

Transforme roteiros em vídeos de casos de uso de produtos envolventes com os avatares de IA da HeyGen.

365/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de depoimento de cliente de 45 segundos projetado para potenciais clientes, focando em uma narrativa de estudo de caso convincente. O vídeo deve ter um estilo visual autêntico e envolvente, apresentando histórias reais de usuários aprimoradas por legendas automáticas para garantir acessibilidade e impacto, tudo gerado a partir de um roteiro conciso de texto para vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de demonstração de software de 30 segundos para tomadores de decisão ocupados, destacando um caso de uso chave do produto. Empregue um estilo dinâmico e visualmente atraente, aproveitando os diversos modelos e cenas da HeyGen, incorporando visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para transmitir valor rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos demonstrando como fazer um vídeo de estudo de caso, voltado para equipes de marketing que buscam estratégias de vídeo marketing acionáveis. O estilo visual e de áudio deve ser claro e passo a passo, usando texto para vídeo a partir do roteiro para guiar os espectadores, com o resultado final otimizado para várias plataformas através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Estudo de Caso

Crie vídeos de casos de uso de produtos envolventes com ferramentas alimentadas por IA para demonstrar valor e engajar seu público de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Sua Narrativa
Comece elaborando sua história de caso de uso ou convertendo texto existente em um roteiro de vídeo usando o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para estabelecer sua mensagem principal.
2
Step 2
Adicione Elementos de Narrativa Visual
Enriqueça seu estudo de caso com visuais envolventes selecionando da diversa biblioteca de mídia da HeyGen ou incorporando avatares de IA para ilustrar interações chave do produto.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais
Produza áudio claro e envolvente para seu vídeo de caso de uso através da geração de narração da HeyGen, garantindo que sua mensagem seja comunicada de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Estudo de Caso
Finalize seu vídeo com redimensionamento preciso de proporção de aspecto e exportações, garantindo que esteja perfeitamente formatado e pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento Interno de Casos de Uso

.

Melhore a compreensão da equipe sobre casos de uso específicos e aplicações de produtos através de vídeos de treinamento dinâmicos e alimentados por IA para melhor retenção.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de estudo de caso envolventes?

A HeyGen permite que você produza vídeos de estudo de caso e depoimentos de clientes de alta qualidade de forma eficiente, usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de um roteiro. Isso simplifica sua narrativa visual para um marketing de vídeo eficaz.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen para vídeos de demonstração de produtos?

Utilizar a HeyGen para vídeos de demonstração de produtos permite gerar rapidamente vídeos de casos de uso de produtos envolventes, vídeos de integração e vídeos de demonstração de software com modelos pré-construídos e assistência de IA. Isso acelera a criação de conteúdo para um melhor engajamento do público.

A HeyGen pode transformar roteiros em vídeos de demonstração de software polidos?

Sim, a plataforma com tecnologia de IA da HeyGen é excelente em transformar seus roteiros em vídeos de demonstração de software polidos com avatares de IA realistas e geração de narração perfeita. Você também pode adicionar facilmente legendas para melhorar a acessibilidade e o alcance.

Como a HeyGen apoia a narrativa visual para diversos casos de uso?

A HeyGen oferece ferramentas abrangentes para apoiar a narrativa visual em várias necessidades, desde a criação de vídeos de estudo de caso até conteúdo geral de marketing de vídeo. Com controles de marca, uma rica biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto, você mantém total controle criativo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo