Crie Vídeos de Estudo de Caso que Convertem
Transforme roteiros em vídeos de casos de uso de produtos envolventes com os avatares de IA da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de depoimento de cliente de 45 segundos projetado para potenciais clientes, focando em uma narrativa de estudo de caso convincente. O vídeo deve ter um estilo visual autêntico e envolvente, apresentando histórias reais de usuários aprimoradas por legendas automáticas para garantir acessibilidade e impacto, tudo gerado a partir de um roteiro conciso de texto para vídeo.
Produza um vídeo de demonstração de software de 30 segundos para tomadores de decisão ocupados, destacando um caso de uso chave do produto. Empregue um estilo dinâmico e visualmente atraente, aproveitando os diversos modelos e cenas da HeyGen, incorporando visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para transmitir valor rapidamente.
Crie um vídeo instrucional de 60 segundos demonstrando como fazer um vídeo de estudo de caso, voltado para equipes de marketing que buscam estratégias de vídeo marketing acionáveis. O estilo visual e de áudio deve ser claro e passo a passo, usando texto para vídeo a partir do roteiro para guiar os espectadores, com o resultado final otimizado para várias plataformas através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Destaque Histórias de Sucesso de Clientes.
Gere vídeos de estudo de caso envolventes e depoimentos de clientes para destacar o impacto real do produto e construir confiança de forma eficaz.
Desenvolva Demonstrações de Produto Abrangentes.
Produza vídeos detalhados de casos de uso de produtos e vídeos de demonstração de software para educar potenciais clientes e clientes sobre funcionalidades complexas de forma eficiente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de estudo de caso envolventes?
A HeyGen permite que você produza vídeos de estudo de caso e depoimentos de clientes de alta qualidade de forma eficiente, usando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de um roteiro. Isso simplifica sua narrativa visual para um marketing de vídeo eficaz.
Quais são os benefícios de usar a HeyGen para vídeos de demonstração de produtos?
Utilizar a HeyGen para vídeos de demonstração de produtos permite gerar rapidamente vídeos de casos de uso de produtos envolventes, vídeos de integração e vídeos de demonstração de software com modelos pré-construídos e assistência de IA. Isso acelera a criação de conteúdo para um melhor engajamento do público.
A HeyGen pode transformar roteiros em vídeos de demonstração de software polidos?
Sim, a plataforma com tecnologia de IA da HeyGen é excelente em transformar seus roteiros em vídeos de demonstração de software polidos com avatares de IA realistas e geração de narração perfeita. Você também pode adicionar facilmente legendas para melhorar a acessibilidade e o alcance.
Como a HeyGen apoia a narrativa visual para diversos casos de uso?
A HeyGen oferece ferramentas abrangentes para apoiar a narrativa visual em várias necessidades, desde a criação de vídeos de estudo de caso até conteúdo geral de marketing de vídeo. Com controles de marca, uma rica biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto, você mantém total controle criativo.