Crie Vídeos de Programas de Aprimoramento de Habilidades: Impulsione as Habilidades da Força de Trabalho
Acelere o Desenvolvimento da Força de Trabalho e prepare sua equipe para o futuro. Gere vídeos de treinamento profissional a partir de roteiros com o recurso de texto para vídeo do HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para Executivos de Negócios preocupados com a disrupção da IA, crie um vídeo moderno e futurista de 60 segundos demonstrando como o Desenvolvimento Proativo da Força de Trabalho pode mitigar riscos. Utilize avatares de IA do HeyGen para apresentar insights e estatísticas chave, garantindo um estilo de áudio analítico e confiante para enfatizar a importância dos esforços de requalificação.
Como podemos motivar funcionários como representantes de atendimento ao cliente a buscar novas carreiras, como analistas de cibersegurança? Crie um vídeo motivacional dinâmico de 30 segundos com uma trilha sonora energética, apresentando transições rápidas e histórias de sucesso. Empregue a geração de narração do HeyGen para entregar mensagens poderosas e encorajadoras sobre transformação de carreira através do aprimoramento de habilidades.
Simplifique a mensagem sobre a adoção de uma abordagem focada em habilidades para estrategistas de RH e profissionais de L&D com um vídeo explicativo, polido e informativo de 75 segundos. Aproveite os templates e cenas do HeyGen para demonstrar visualmente os benefícios de integrar essa estratégia na Estratégia de RH, mantendo um tom calmo e persuasivo ao longo do vídeo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Escalar a Produção de Conteúdo de Aprimoramento de Habilidades.
Produza rapidamente inúmeros cursos de aprimoramento de habilidades de alta qualidade, ampliando o alcance para diversos aprendizes globalmente para um desenvolvimento de talentos abrangente.
Aumentar o Engajamento e a Retenção de Aprendizagem.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos que aumentam significativamente o engajamento dos aprendizes e melhoram a retenção de conhecimento em todos os programas de aprimoramento de habilidades.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes de programas de aprimoramento de habilidades para o Desenvolvimento da Força de Trabalho?
O HeyGen capacita as equipes de Desenvolvimento da Força de Trabalho a criar rapidamente vídeos de programas de aprimoramento de habilidades usando avatares de IA realistas e o recurso de texto para vídeo. Isso permite a produção eficiente de conteúdo de treinamento de alta qualidade sem a necessidade de edição de vídeo complexa.
Quais recursos tornam o HeyGen uma plataforma eficiente movida por IA para iniciativas de treinamento e requalificação?
A plataforma movida por IA do HeyGen simplifica o treinamento e a requalificação convertendo roteiros em vídeos com geração de narração, legendas/captions e uma ampla gama de templates e cenas. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos de produção.
Como o HeyGen apoia as equipes de Desenvolvimento de Talentos no fechamento de lacunas de habilidades com uma abordagem focada em habilidades?
O HeyGen permite que as equipes de Desenvolvimento de Talentos produzam rapidamente programas de aprimoramento de habilidades direcionados que abordam lacunas de habilidades específicas. Ao aproveitar avatares de IA e texto para vídeo, as organizações podem entregar conteúdo de treinamento consistente e escalável, adaptado a uma abordagem focada em habilidades.
Os vídeos de programas de aprimoramento de habilidades criados com o HeyGen podem ser personalizados com controles de marca específicos?
Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca abrangentes, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa e cores específicas em cada vídeo de programa de aprimoramento de habilidades. Isso garante a consistência da marca em todos os seus materiais de treinamento internos e externos.