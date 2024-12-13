Crie Vídeos de Programas de Aprimoramento de Habilidades: Impulsione as Habilidades da Força de Trabalho

Acelere o Desenvolvimento da Força de Trabalho e prepare sua equipe para o futuro. Gere vídeos de treinamento profissional a partir de roteiros com o recurso de texto para vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para Executivos de Negócios preocupados com a disrupção da IA, crie um vídeo moderno e futurista de 60 segundos demonstrando como o Desenvolvimento Proativo da Força de Trabalho pode mitigar riscos. Utilize avatares de IA do HeyGen para apresentar insights e estatísticas chave, garantindo um estilo de áudio analítico e confiante para enfatizar a importância dos esforços de requalificação.
Prompt de Exemplo 2
Como podemos motivar funcionários como representantes de atendimento ao cliente a buscar novas carreiras, como analistas de cibersegurança? Crie um vídeo motivacional dinâmico de 30 segundos com uma trilha sonora energética, apresentando transições rápidas e histórias de sucesso. Empregue a geração de narração do HeyGen para entregar mensagens poderosas e encorajadoras sobre transformação de carreira através do aprimoramento de habilidades.
Prompt de Exemplo 3
Simplifique a mensagem sobre a adoção de uma abordagem focada em habilidades para estrategistas de RH e profissionais de L&D com um vídeo explicativo, polido e informativo de 75 segundos. Aproveite os templates e cenas do HeyGen para demonstrar visualmente os benefícios de integrar essa estratégia na Estratégia de RH, mantendo um tom calmo e persuasivo ao longo do vídeo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Programas de Aprimoramento de Habilidades

Produza rapidamente vídeos profissionais de programas de aprimoramento de habilidades para abordar lacunas de habilidades e aprimorar suas iniciativas de Desenvolvimento de Talentos com plataformas movidas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Projeto com um Template
Comece selecionando um template pré-desenhado ou uma cena em branco. Cole seu roteiro para delinear o conteúdo principal dos seus programas de aprimoramento de habilidades.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA e Voz
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar seus instrutores. A plataforma gerará automaticamente narrações com som natural a partir do seu roteiro, garantindo uma entrega de treinamento consistente.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Personalize seu vídeo com as cores e o logotipo exclusivos da sua marca usando os controles de marca. Isso garante que o conteúdo de Desenvolvimento da Força de Trabalho mantenha uma identidade consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Programa
Finalize seu vídeo, ajustando a proporção se necessário, e exporte no formato desejado. Implante seu novo vídeo de aprimoramento de habilidades para abordar efetivamente as lacunas de habilidades.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer o Treinamento de Habilidades Complexas

Simplifique tópicos intrincados dentro dos programas de aprimoramento e requalificação usando vídeo de IA, tornando habilidades complexas acessíveis e melhorando o aprendizado geral da força de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos envolventes de programas de aprimoramento de habilidades para o Desenvolvimento da Força de Trabalho?

O HeyGen capacita as equipes de Desenvolvimento da Força de Trabalho a criar rapidamente vídeos de programas de aprimoramento de habilidades usando avatares de IA realistas e o recurso de texto para vídeo. Isso permite a produção eficiente de conteúdo de treinamento de alta qualidade sem a necessidade de edição de vídeo complexa.

Quais recursos tornam o HeyGen uma plataforma eficiente movida por IA para iniciativas de treinamento e requalificação?

A plataforma movida por IA do HeyGen simplifica o treinamento e a requalificação convertendo roteiros em vídeos com geração de narração, legendas/captions e uma ampla gama de templates e cenas. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos de produção.

Como o HeyGen apoia as equipes de Desenvolvimento de Talentos no fechamento de lacunas de habilidades com uma abordagem focada em habilidades?

O HeyGen permite que as equipes de Desenvolvimento de Talentos produzam rapidamente programas de aprimoramento de habilidades direcionados que abordam lacunas de habilidades específicas. Ao aproveitar avatares de IA e texto para vídeo, as organizações podem entregar conteúdo de treinamento consistente e escalável, adaptado a uma abordagem focada em habilidades.

Os vídeos de programas de aprimoramento de habilidades criados com o HeyGen podem ser personalizados com controles de marca específicos?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles de marca abrangentes, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa e cores específicas em cada vídeo de programa de aprimoramento de habilidades. Isso garante a consistência da marca em todos os seus materiais de treinamento internos e externos.

