As ferramentas de IA da HeyGen são especificamente projetadas para criar vídeos de treinamento de vendas eficazes, permitindo que as equipes de vendas desenvolvam estratégias e técnicas de upselling fortes. Ao utilizar avatares de IA e modelos de vídeo intuitivos, as empresas podem produzir conteúdo de aprendizado de alta qualidade e sob demanda para melhorar a melhoria geral do sucesso do cliente.