O HeyGen se destaca na conversão de script para vídeo, permitindo que você transforme seus cenários de teste de UAT detalhados diretamente em explicações de vídeo profissionais. Basta inserir seu script, escolher um avatar de IA, e o HeyGen gera o vídeo com narrações e legendas sincronizadas, tornando o processo de UAT mais eficiente e envolvente.