A HeyGen melhora o treinamento de novos funcionários e a documentação técnica por meio de sua plataforma versátil de criação de vídeos. Com capacidades como controles de branding, suporte a biblioteca de mídia e redimensionamento de proporção de aspecto, a HeyGen garante que seus vídeos de treinamento sejam visualmente consistentes e acessíveis em todas as plataformas.