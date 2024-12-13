Crie Vídeos de Treinamento sobre Política de Viagens

Simplifique o treinamento de viagens dos funcionários e garanta diretrizes claras de viagem usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 60 segundos para todos os funcionários, focando nas atualizações recentes sobre `limitações de orçamento` e taxas de `diárias` para viagens de negócios. O estilo visual deve ser limpo e baseado em infográficos, com uma narração animada e clara, facilmente gerada usando a capacidade de `Texto-para-vídeo a partir de roteiro` do HeyGen para garantir precisão e consistência.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrutivo de 30 segundos projetado especificamente para gerentes responsáveis por aprovações de viagem, enfatizando considerações críticas para `itens não reembolsáveis` dentro da `política de viagem` geral. O estilo visual e de áudio deve ser calmo e autoritário, fornecendo orientações claras entregues com precisão através do recurso de `Geração de narração` do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo envolvente de 50 segundos para todos os membros da equipe, oferecendo conselhos práticos sobre como garantir `passagens aéreas` e `hospedagem` econômicas em conformidade com as diretrizes da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e encorajador, apresentando visuais úteis e uma voz otimista, aproveitando os `Modelos e cenas` do HeyGen para uma produção rápida e polida.
Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento sobre Política de Viagens

Transforme políticas de viagem complexas da empresa em vídeos de treinamento envolventes e fáceis de entender para seus funcionários, garantindo clareza e conformidade com eficiência.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo e Avatar de IA
Comece escrevendo seu roteiro, detalhando os principais aspectos das políticas de viagem da sua empresa. Em seguida, selecione um avatar de IA profissional para apresentar seu conteúdo, aumentando o engajamento desde o início.
2
Step 2
Adicione Visuais e Marca
Aproveite os modelos e cenas do HeyGen para ilustrar visualmente as diretrizes de viagem, relatórios de despesas e procedimentos de reembolso. Integre o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de marca para um visual coeso.
3
Step 3
Refine com Voz e Legendas
Garanta que sua mensagem seja clara e acessível utilizando a geração de narração para uma narração natural, tornando as despesas de viagem complexas fáceis de entender. Você também pode adicionar legendas.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Treinamento
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Compartilhe seu novo vídeo de treinamento para comunicar efetivamente as políticas de viagem e garantir a conformidade em toda a sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações de Políticas Complexas

Desmistifique políticas de viagem intrincadas, relatórios de despesas e procedimentos de reembolso com explicações em vídeo claras e concisas geradas por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a esclarecer as políticas de despesas de viagem e reembolso para os funcionários?

O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento claros sobre políticas de viagem usando avatares de IA e texto-para-vídeo, detalhando diretrizes para despesas de viagem, diárias e reembolso para garantir a compreensão dos funcionários.

O que torna o HeyGen ideal para estabelecer rapidamente políticas claras de viagem da empresa?

O HeyGen simplifica o processo de estabelecer políticas de viagem convertendo roteiros em vídeos envolventes com geração de narração e modelos personalizáveis, garantindo que sua equipe compreenda rapidamente as diretrizes essenciais.

O HeyGen pode ajudar a explicar limitações de orçamento e procedimentos de segurança para viagens de negócios?

Absolutamente, a plataforma do HeyGen permite que você produza vídeos abrangentes que comunicam efetivamente limitações de orçamento, procedimentos de segurança e outros aspectos cruciais das viagens de negócios para seus funcionários.

O HeyGen oferece suporte à marcação para vídeos de treinamento sobre política de viagens?

Sim, o HeyGen oferece controles robustos de marcação, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca em seus vídeos de treinamento sobre política de viagens, garantindo uma aparência consistente e profissional para todas as diretrizes de viagem da empresa.

