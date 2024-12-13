Sim, o HeyGen possui um poderoso Gerador de Texto para Vídeo Gratuito, permitindo que você transforme seus roteiros escritos em apresentações de vídeo completas. Você pode escolher entre uma variedade de Atores de Voz de IA e até adicionar narrações multilíngues para alcançar um público mais amplo para seus vídeos de segurança no transporte.