Domine Como Criar Vídeos de Treinamento com IA

Produza rapidamente vídeos de treinamento profissionais que ressoam, aproveitando avatares de IA dinâmicos para qualidade consistente.

Crie um vídeo de integração envolvente de 60 segundos para novos funcionários, projetado para apresentar a cultura da empresa e os passos essenciais iniciais. Este vídeo deve ter um estilo visual amigável e profissional com uma trilha sonora animada, utilizando os avatares de IA da HeyGen para transmitir mensagens-chave e garantir uma sensação personalizada, tornando a experiência de "treinamento de funcionários" instantaneamente acolhedora.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo tutorial" instrucional de 60 segundos voltado para membros da equipe existentes, demonstrando um novo recurso de software com orientações claras e passo a passo. O estilo visual deve ser limpo e técnico, acompanhado por uma narração calma e informativa gerada pela geração de narração da HeyGen, complementada por legendas precisas para melhorar a acessibilidade e compreensão do "processo e etapas".
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para atrair potenciais aprendizes para um novo "tipo de conteúdo de treinamento" online, destacando seus benefícios e módulos empolgantes. Empregue um estilo visualmente atraente e energético com uma trilha sonora motivacional, aproveitando a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen e modelos criativos e cenas para criar uma apresentação envolvente e profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio interno conciso de 30 segundos para todos os funcionários, entregando uma atualização importante sobre uma iniciativa de "gestão de treinamento" que está por vir. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e minimalista, transmitindo informações de forma clara e eficiente, pronto para distribuição em múltiplas plataformas usando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento

Produza rapidamente conteúdo de treinamento profissional e envolvente para integração de funcionários, desenvolvimento de habilidades ou tutoriais para clientes com ferramentas intuitivas e capacidades de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce seu conteúdo de treinamento e escreva um roteiro detalhado para garantir uma comunicação clara e uma narrativa estruturada.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Cole seu roteiro para gerar segmentos iniciais de vídeo, aproveitando os recursos da plataforma HeyGen para uma criação eficiente.
3
Step 3
Adicione Narrações
Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro para transmitir claramente sua mensagem e aumentar o engajamento.
4
Step 4
Refine e Exporte Seu Vídeo
Utilize controles de marca para personalizar a aparência do seu vídeo, depois exporte no formato desejado, pronto para distribuição como vídeos de treinamento eficazes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Conceitos Complexos

Torne assuntos intrincados, como processos técnicos ou especializados, fáceis de entender para uma eficácia de treinamento aprimorada.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento de forma fácil usando avatares de IA e texto para vídeo a partir de um roteiro. Isso simplifica os elementos de produção de vídeo e ajuda a desenvolver vídeos tutoriais envolventes de forma eficiente, economizando um tempo significativo de edição de vídeo.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de treinamento com a HeyGen?

Com certeza, a HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos de treinamento. Você também pode aproveitar vários modelos de vídeo de treinamento e cenas para garantir que seu conteúdo seja consistente e profissional para qualquer tipo de conteúdo de treinamento.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para vídeos de treinamento animados?

A HeyGen oferece avatares de IA avançados que dão vida ao seu roteiro, facilitando a produção de vídeos animados dinâmicos sem a necessidade de edição de vídeo complexa. Isso melhora o apelo visual geral do seu conteúdo de treinamento e elimina a necessidade de gravações de tela tradicionais.

Com que rapidez posso transformar um roteiro em um vídeo de treinamento profissional usando a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode transformar rapidamente seu roteiro em um vídeo de treinamento completo através da tecnologia de texto para vídeo e geração de narração por IA. Ele adiciona automaticamente legendas, acelerando significativamente todo o processo de produção de vídeo.

