Crie Vídeos de Promoção de Programas de Treinamento que Geram Engajamento

Crie vídeos de treinamento envolventes com facilidade. Transforme seus roteiros em conteúdo profissional e de alta qualidade usando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos para profissionais de tecnologia, destacando um novo programa de treinamento especializado. Esta produção de vídeo de treinamento deve apresentar visuais limpos e profissionais com elementos animados instrutivos e áudio claro, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar informações complexas de forma envolvente, sem a necessidade de um apresentador humano.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de recrutamento de 60 segundos para equipes de RH corporativas, promovendo um próximo programa de desenvolvimento de liderança. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e informativo com narração concisa, enfatizando o planejamento eficiente dos seus vídeos. Ilustre como a geração de narração do HeyGen pode fornecer áudio consistente e de alta qualidade em vários módulos do programa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo introdutório de 30 segundos voltado para alunos online, oferecendo uma prévia de um novo curso 'como fazer'. Os visuais devem ser brilhantes e fáceis de usar, lembrando uma interface interativa, com narração clara e acessível. Garanta acessibilidade e compreensão ao mostrar o recurso automático de Legendas fornecido pelo HeyGen, melhorando a qualidade geral dos vídeos de treinamento.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Promoção de Programas de Treinamento

Crie vídeos promocionais atraentes para seus programas de treinamento de forma eficiente, engajando seu público com visuais profissionais e mensagens claras.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Desenvolva um roteiro conciso e envolvente que destaque os principais benefícios do seu programa de treinamento. Aproveite o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar rapidamente seu texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA e Visuais
Selecione entre uma variedade de "avatares de IA" para representar sua marca ou mensagem. Integre mídia relevante da biblioteca de estoque ou carregue suas próprias para ilustrar pontos-chave e criar vídeos de treinamento envolventes.
3
Step 3
Adicione Marca e Melhorias
Personalize seu vídeo promocional com o estilo único da sua marca. Aplique "Controles de marca (logo, cores)" para manter a consistência e adicione legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento do espectador.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja polido, facilmente "exporte" no formato e qualidade desejados. Este passo final crítico garante que seu vídeo promocional profissional e de alta qualidade esteja pronto para ser compartilhado em todas as plataformas para atrair mais participantes para seu programa de treinamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios Promocionais de Alto Impacto

Crie rapidamente anúncios de vídeo de IA de alto desempenho para promover efetivamente seus programas de treinamento, capturando a atenção e impulsionando inscrições com facilidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente?

A plataforma com tecnologia de IA do HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento profissionais a partir de um roteiro usando avatares de IA e narrações, agilizando significativamente a produção de vídeos de treinamento.

O HeyGen pode ajudar no planejamento e produção de vídeos de treinamento animados?

Sim, o HeyGen capacita você a dar vida à sua visão criativa para vídeos animados, oferecendo uma variedade de avatares de IA e modelos para ajudar no planejamento e produção dos seus vídeos.

Como o HeyGen garante áudio e vídeo de alta qualidade para conteúdo de treinamento?

O HeyGen oferece geração avançada de narração e inclui automaticamente legendas, garantindo saída de áudio e vídeo de alta qualidade para todo o seu conteúdo de treinamento.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de promoção de programas de treinamento impactantes?

Com o HeyGen, você pode criar vídeos de promoção de programas de treinamento diretamente de um roteiro, utilizando modelos personalizáveis e controles de marca para transmitir sua mensagem de forma eficaz.

