Crie Vídeos de Promoção de Programas de Treinamento que Geram Engajamento
Crie vídeos de treinamento envolventes com facilidade. Transforme seus roteiros em conteúdo profissional e de alta qualidade usando o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos para profissionais de tecnologia, destacando um novo programa de treinamento especializado. Esta produção de vídeo de treinamento deve apresentar visuais limpos e profissionais com elementos animados instrutivos e áudio claro, utilizando avatares de IA do HeyGen para apresentar informações complexas de forma envolvente, sem a necessidade de um apresentador humano.
Produza um vídeo de recrutamento de 60 segundos para equipes de RH corporativas, promovendo um próximo programa de desenvolvimento de liderança. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e informativo com narração concisa, enfatizando o planejamento eficiente dos seus vídeos. Ilustre como a geração de narração do HeyGen pode fornecer áudio consistente e de alta qualidade em vários módulos do programa.
Desenhe um vídeo introdutório de 30 segundos voltado para alunos online, oferecendo uma prévia de um novo curso 'como fazer'. Os visuais devem ser brilhantes e fáceis de usar, lembrando uma interface interativa, com narração clara e acessível. Garanta acessibilidade e compreensão ao mostrar o recurso automático de Legendas fornecido pelo HeyGen, melhorando a qualidade geral dos vídeos de treinamento.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento Globalmente.
Produza vídeos promocionais para mais cursos de forma fácil, permitindo que você alcance e engaje efetivamente um público mais amplo de alunos em todo o mundo.
Melhore o Engajamento do Programa de Treinamento.
Utilize IA para criar conteúdo promocional atraente que aumenta significativamente o engajamento e melhora as taxas de retenção para seus programas de treinamento.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes de forma eficiente?
A plataforma com tecnologia de IA do HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento profissionais a partir de um roteiro usando avatares de IA e narrações, agilizando significativamente a produção de vídeos de treinamento.
O HeyGen pode ajudar no planejamento e produção de vídeos de treinamento animados?
Sim, o HeyGen capacita você a dar vida à sua visão criativa para vídeos animados, oferecendo uma variedade de avatares de IA e modelos para ajudar no planejamento e produção dos seus vídeos.
Como o HeyGen garante áudio e vídeo de alta qualidade para conteúdo de treinamento?
O HeyGen oferece geração avançada de narração e inclui automaticamente legendas, garantindo saída de áudio e vídeo de alta qualidade para todo o seu conteúdo de treinamento.
Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de promoção de programas de treinamento impactantes?
Com o HeyGen, você pode criar vídeos de promoção de programas de treinamento diretamente de um roteiro, utilizando modelos personalizáveis e controles de marca para transmitir sua mensagem de forma eficaz.