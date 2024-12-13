Para um "engajamento do cliente" ideal em uma "feira", os vídeos de "loop de atração" devem ser "curtos e diretos", idealmente com menos de 90 segundos, para se adequar a "atenções breves". A HeyGen facilita a rápida iteração, tornando fácil criar "vídeos explicativos" concisos e impactantes ou "comerciais" que transmitam sua "proposta de valor" de forma eficiente.