Capacite sua equipe de vendas com as melhores práticas para engajar visitantes de forma eficaz. Crie vídeos explicativos visualmente atraentes usando os modelos e cenas da HeyGen.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a funcionários de vendas experientes, focando em como "roteirizar os primeiros cinco segundos" de uma interação para articular claramente sua "proposta de valor". Empregue um estilo visual moderno e acelerado com animações envolventes e uma narração entusiástica, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para criação de conteúdo eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos para todo o pessoal da feira, detalhando as melhores práticas para "escaneamento de crachás" e iniciar "conversas" significativas de acompanhamento. O vídeo deve adotar um estilo visual calmo e instrutivo, utilizando as Legendas da HeyGen para destacar as etapas principais, com uma narração clara e prática.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 20 segundos para gerentes de feira e equipe de estande, enfatizando a "etiqueta do estande" positiva geral e capturando efetivamente a "atenção dos visitantes". O estilo visual deve ser limpo, direto e visualmente impactante, usando imagens de alta qualidade da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhado por uma narração profissional e sucinta.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Etiqueta para Feiras

Garanta que sua equipe cause um impacto memorável com vídeos profissionais e envolventes que os guiem nas melhores práticas para interações bem-sucedidas em feiras.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Etiqueta
Desenvolva um conteúdo claro e conciso destacando os principais pontos de etiqueta para feiras. Utilize o recurso de "Texto-para-vídeo de roteiro" da HeyGen para converter seu texto em um diálogo de vídeo envolvente focado nas melhores práticas para sua equipe.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Visuais
Escolha entre uma variedade de "avatares de IA" para apresentar sua mensagem com profissionalismo, garantindo alto impacto visual em seu estande. Adicione imagens de estoque relevantes ou sua própria mídia da biblioteca para reforçar seus pontos.
3
Step 3
Aplique Branding e Legendas
Aumente a acessibilidade em ambientes de feira barulhentos gerando "Legendas" para seu vídeo. Melhore a lembrança da marca aplicando seu logotipo e cores usando os controles de branding da HeyGen para um visual consistente.
4
Step 4
Exporte para Exibições no Estande
Finalize seu vídeo e use o recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para prepará-lo para várias telas em seu estande. Garanta que o vídeo esteja pronto para looping em TVs para engajar continuamente os visitantes com a etiqueta crucial do estande.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Dicas Rápidas e Envolventes de Etiqueta

Gere rapidamente vídeos curtos e impactantes para reforçar os principais pontos de etiqueta, perfeitos para refrescos pré-feira ou lembretes para a equipe do estande.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossa estratégia de vídeos para feiras?

A HeyGen capacita empresas a criar "vídeos para feiras" profissionais rapidamente usando avatares de IA e capacidades de "texto-para-vídeo de roteiro". Isso agiliza a criação de conteúdo para "loops de atração" envolventes e "vídeos explicativos" informativos, garantindo alto "impacto visual" em seu "estande de feira" sem necessidade de tempo de produção extenso.

Que tipos de conteúdo envolvente posso criar com a HeyGen para uma feira?

Com a HeyGen, você pode produzir conteúdos diversos como "vídeos de produtos" atraentes, "vídeos corporativos" dinâmicos e "comerciais" envolventes projetados para capturar a "atenção dos visitantes". Aproveite recursos como "legendas", geração de "narração por IA" e "modelos" personalizáveis para garantir que sua mensagem seja clara e impactante em várias "TVs" dentro do seu "estande de feira".

Qual deve ser a duração dos vídeos para feiras para um engajamento ideal?

Para um "engajamento do cliente" ideal em uma "feira", os vídeos de "loop de atração" devem ser "curtos e diretos", idealmente com menos de 90 segundos, para se adequar a "atenções breves". A HeyGen facilita a rápida iteração, tornando fácil criar "vídeos explicativos" concisos e impactantes ou "comerciais" que transmitam sua "proposta de valor" de forma eficiente.

A HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os nossos visuais de feira?

Absolutamente. Os "controles de branding" da HeyGen permitem que você incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca, garantindo um "impacto visual" unificado e profissional em todas as suas "telas de exibição de feira". Essa capacidade reforça a identidade da sua marca com cada vídeo "em loop", aprimorando sua presença geral.

