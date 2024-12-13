A HeyGen simplifica significativamente a roteirização do seu vídeo e a realização de edições por meio de seu Editor fácil de usar e funcionalidade poderosa de texto-para-vídeo. Converta facilmente texto em conteúdo de vídeo polido e faça ajustes rápidos em visuais e narrações geradas por IA, garantindo um fluxo de trabalho suave e eficiente.