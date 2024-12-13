Crie Vídeos de Segurança de Ferramentas com o Poder da IA

Transforme a segurança do seu local de trabalho com ferramentas de vídeo de IA. Construa facilmente vídeos de treinamento profissional usando modelos e cenas personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo focado de 60 segundos sobre segurança no local de trabalho para técnicos experientes que precisam de uma atualização sobre procedimentos de segurança adequados para equipamentos especializados. Utilize os avatares de IA da HeyGen para entregar uma apresentação profissional, direta e ligeiramente séria das melhores práticas, garantindo uma mensagem consistente e credível.
Prompt de Exemplo 2
Para todos os funcionários que operam máquinas, elabore um vídeo de treinamento de 30 segundos que destaque os principais pontos de verificação de segurança para o uso adequado de ferramentas. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, com destaques de texto proeminentes na tela, aproveitando as legendas da HeyGen para reforçar o áudio motivacional e informativo.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo curto e conciso de 40 segundos voltado para pequenos empresários e líderes de equipe, demonstrando o manuseio básico de ferramentas comuns de oficina. Este vídeo prático e amigável para DIY utilizará o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo instrucional, facilitando a criação de treinamentos impactantes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Segurança de Ferramentas

Produza facilmente vídeos de segurança de ferramentas profissionais e envolventes com IA, otimizando seu treinamento no local de trabalho e garantindo conformidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva um roteiro claro e conciso delineando os procedimentos de segurança para suas ferramentas. Utilize o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar rapidamente seu roteiro de treinamento em uma narrativa visual.
2
Step 2
Selecione Seus Apresentadores de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para entregar efetivamente suas mensagens de segurança. Esses apresentadores de IA irão envolver seus funcionários em seus vídeos de segurança no local de trabalho.
3
Step 3
Personalize e Aprimore
Adicione elementos interativos, como questionários ou informações clicáveis, para aumentar o engajamento e a retenção. Aproveite as ferramentas de edição da HeyGen para refinar seus vídeos de segurança no local de trabalho com elementos de marca.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Exporte seus vídeos de segurança de ferramentas concluídos em vários formatos, incluindo SCORM, para integração perfeita com LMS. Isso garante que seus vídeos de treinamento de funcionários sejam facilmente compartilháveis e rastreáveis.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Alcance do Treinamento de Segurança Globalmente

Produza inúmeros vídeos de treinamento de segurança e traduza-os para alcançar efetivamente uma força de trabalho diversificada e global.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de segurança?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de vídeo com IA, incluindo apresentadores de IA e uma interface amigável, para agilizar o processo de criação de vídeos de treinamento de segurança profissional de forma rápida e eficiente. Isso permite o desenvolvimento rápido de conteúdo visual envolvente para seus funcionários.

Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver vídeos eficazes de segurança no local de trabalho?

A HeyGen fornece ferramentas de edição abrangentes, modelos de vídeo personalizáveis e a capacidade de gerar narrações e legendas, garantindo que seus vídeos de segurança no local de trabalho sejam claros, envolventes e acessíveis. Você pode facilmente incorporar procedimentos de segurança adequados e melhores práticas em seu treinamento.

A HeyGen pode ajudar na criação de vídeos de segurança diversificados para diferentes cenários?

Sim, a plataforma flexível da HeyGen permite que você produza vários tipos de vídeos de segurança, desde vídeos curtos para atualizações rápidas até módulos detalhados de treinamento de conformidade. Com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, você pode criar conteúdo consistente e profissional para todos os seus vídeos de treinamento de funcionários.

Como as empresas podem garantir o engajamento dos funcionários com o treinamento gerado pela HeyGen?

A HeyGen apoia o aprendizado visual envolvente através de seus apresentadores de IA profissionais, elementos interativos e ferramentas de edição robustas, que podem incluir controles de branding. Isso ajuda na criação de vídeos de treinamento atraentes que capturam a atenção e melhoram a compreensão das informações essenciais de segurança para aumentar o engajamento dos funcionários.

