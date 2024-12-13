Crie Vídeos de Operação de Ferramentas Com Eficiência de IA

Simplifique seu treinamento. Crie rapidamente vídeos de demonstração impactantes a partir de roteiros de texto simples usando o recurso avançado de Texto-para-vídeo da HeyGen.

523/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um tutorial conciso de 45 segundos mostrando um recurso avançado de uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em nuvem, projetada para proprietários de pequenas empresas que buscam otimizar seus fluxos de trabalho. Adote uma estética visual limpa e minimalista com gravações de tela precisas, acompanhadas por uma narração de áudio calma e autoritária. Empregue a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para garantir uma entrega consistente e profissional de todas as explicações técnicas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de dica rápida de 30 segundos ilustrando um atalho comum ou técnica eficiente para um software de processamento de texto popular, ideal para usuários de tecnologia do dia a dia que buscam aumentos imediatos de produtividade. A apresentação visual deve ser rápida, com gráficos ilustrativos e texto na tela, apoiada por um tom de áudio amigável e conversacional. Aproveite as Legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e reforçar as etapas principais nesses 'vídeos de operação'.
Prompt de Exemplo 3
Crie um guia informativo de 90 segundos sobre 'como criar vídeos' para criadores de conteúdo e profissionais de marketing, detalhando o processo de transformar informações complexas em conteúdo visual digerível usando um novo painel de análise. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e elegante, exibindo elementos de interface claros e visualizações de dados envolventes, acompanhados por uma narração profissional, mas acessível. Integre o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para enriquecer a narrativa visual com imagens de B-roll relevantes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Operação de Ferramentas

Domine a arte de explicar ferramentas complexas com tutoriais em vídeo envolventes e de alta qualidade usando a plataforma intuitiva da HeyGen. Simplifique suas demonstrações de produtos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Visuais
Elabore um roteiro detalhado para a operação da sua ferramenta, dividindo cada etapa. Prepare quaisquer capturas de tela ou gravações de tela necessárias. A capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro fornece a base para transformar suas instruções escritas em um vídeo dinâmico de forma perfeita.
2
Step 2
Selecione Sua Base Visual
Escolha entre os Modelos & cenas profissionais da HeyGen para estruturar seu vídeo, garantindo um fluxo visual polido e envolvente. Integre seus ativos visuais preparados (capturas de tela, clipes) no layout escolhido para ilustrar claramente cada etapa operacional.
3
Step 3
Adicione Seu Apresentador e Áudio
Dê vida à sua explicação incorporando um avatar de IA para atuar como seu apresentador na tela. Combine isso com uma narração clara, gerada pela HeyGen ou carregada por você, para comunicar efetivamente instruções complexas.
4
Step 4
Refine e Exporte Seu Guia
Melhore a acessibilidade e clareza para seu público gerando automaticamente Legendas para seu vídeo. Uma vez concluído, exporte seu vídeo de operação de ferramenta no formato desejado, pronto para compartilhamento e impacto imediato.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Rápidos e Envolventes

.

Produza rapidamente vídeos de demonstração concisos e envolventes e guias passo a passo para redes sociais, tornando operações de ferramentas complexas fáceis de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos para operação de ferramentas?

A HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos ao permitir que você gere vídeos profissionais de operação de ferramentas a partir de roteiros de texto, completos com avatares de IA e narrações sintéticas. Isso possibilita a produção eficiente de vídeos instrucionais de alta qualidade sem filmagens complexas.

Quais recursos a HeyGen oferece para fazer demonstrações detalhadas de produtos e guias visuais?

A HeyGen oferece um conjunto robusto de recursos, incluindo modelos personalizáveis, uma biblioteca de mídia para ativos de estoque e avatares de IA para explicar claramente explicações técnicas. Você pode facilmente adicionar legendas e elementos de marca para aprimorar seus guias passo a passo para qualquer ferramenta.

A HeyGen pode ajudar a produzir uma variedade de vídeos tutoriais e tutoriais do YouTube rapidamente?

Absolutamente. As capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen e a geração de voz por IA permitem a produção rápida de diversos vídeos tutoriais e tutoriais do YouTube em escala. Isso torna eficiente a geração de inúmeros guias de operação e vídeos instrucionais para diferentes ferramentas.

Como a HeyGen garante que meus vídeos de operação mantenham uma identidade de marca consistente?

A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em todos os seus vídeos. Isso garante que cada explicação técnica e vídeo de demonstração que você criar seja consistente e profissional, reforçando a imagem da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo