Sim, o HeyGen suporta totalmente a integração de kits de marca para garantir que todo o seu conteúdo de vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca. Você pode aplicar logotipos, cores e fontes personalizadas usando nossos controles de marca e templates personalizáveis, mantendo uma aparência profissional e consistente para seus vídeos de treinamento e guias interativos.