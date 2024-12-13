Crie Vídeos de Diretrizes de Tom: Domine Sua Voz de Marca

Garanta a consistência da marca em todas as comunicações. Transforme seus roteiros de vídeo em vídeos de diretrizes de tom envolventes com nossos recursos avançados de texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para equipes de RH e especialistas em comunicação interna, demonstrando a criação de um "modelo de diretrizes de tom de voz". Este vídeo deve adotar um estilo visual informativo e instrutivo, empregando gráficos limpos e uma voz amigável e encorajadora. Aproveite o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para converter instruções detalhadas em uma apresentação dinâmica, aprimorada por "legendas" para acessibilidade e clareza, garantindo um "tom consistente" em todas as comunicações internas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos voltado para criadores de conteúdo e pequenos empresários, ilustrando como definir e incorporar sua "persona de marca" por meio de narrativas envolventes. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e moderno, utilizando música animada e visuais energéticos. Incorpore os diversos "modelos e cenas" do HeyGen para criar cenários atraentes e mostrar diferentes aspectos da personalidade de uma marca, garantindo que o resultado final possa ser otimizado para várias plataformas usando "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para criar "vídeos envolventes".
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de liderança de pensamento de 90 segundos para freelancers e agências de marketing, discutindo a importância estratégica de um "roteiro de vídeo" bem definido na manutenção de "conteúdo consistente e alinhado à marca". O vídeo deve apresentar uma abordagem visual elegante e liderada por especialistas, com uma voz persuasiva e autoritária. Utilize a capacidade do HeyGen de gerar "Texto para vídeo a partir de roteiro" para transformar conceitos escritos em visuais polidos, e integre visuais profissionais da "biblioteca de mídia/suporte de estoque" para aumentar a credibilidade e o apelo visual.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Diretrizes de Tom

Crie diretrizes de tom de voz claras e consistentes de forma rápida e eficaz com vídeos envolventes impulsionados por IA, garantindo que a mensagem da sua marca sempre ressoe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando o tom de voz desejado da sua marca, incluindo linguagem específica e estilos de comunicação, dentro de um "roteiro de vídeo" detalhado. Utilize as capacidades de texto para vídeo do HeyGen para transformar seu conteúdo escrito em uma base para seu vídeo de diretrizes.
2
Step 2
Escolha Seu Porta-voz de IA
Selecione um "Porta-voz de IA" da diversa biblioteca do HeyGen que melhor incorpora a personalidade e os valores da sua marca. Este avatar de IA escolhido entregará visualmente suas diretrizes de tom de voz, tornando-as mais envolventes e memoráveis para sua equipe.
3
Step 3
Adicione Visuais e Elementos de Branding
Enriqueça seus "vídeos envolventes" integrando visuais relevantes da biblioteca de mídia e aplicando os "Controles de Branding" únicos da sua marca. Certifique-se de que logotipos, cores e outros elementos visuais estejam alinhados com a identidade da sua marca para uma apresentação polida.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Suas Diretrizes
Finalize seu vídeo de diretrizes de tom adicionando "legendas" para acessibilidade, depois "exporte" no formato de proporção de aspecto preferido. Distribua esses vídeos impactantes por toda a sua organização para promover um "tom consistente" em todas as comunicações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Diretrizes de Tom Complexas com Vídeo

Transforme regras complexas de "persona de marca" e "tom de voz" em vídeos digeríveis e fáceis de entender usando um "Gerador de Texto para Vídeo Gratuito".

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos que reflitam o tom de voz único da minha marca?

O HeyGen permite que você gere vídeos envolventes com um Porta-voz de IA, garantindo que o tom e a personalidade consistentes da sua marca brilhem. Utilize roteiros personalizáveis e Atores de Voz de IA para alinhar cada mensagem com a voz e estratégia específicas da sua marca.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para desenvolver roteiros de vídeo e visuais atraentes?

O HeyGen oferece um Gerador de Texto para Vídeo Gratuito e avatares de IA para dar vida ao seu roteiro de vídeo. Você pode criar facilmente vídeos envolventes com visuais dinâmicos, roteiros personalizáveis e elementos poderosos de narrativa.

O HeyGen pode produzir vídeos multilíngues com legendas para alcançar um público mais amplo?

Sim, o HeyGen suporta narrações multilíngues e legendas automáticas, permitindo que você crie vídeos impactantes para diversos públicos globais. Isso aumenta a acessibilidade e o engajamento em todas as suas ferramentas de comunicação.

Como posso garantir que meus vídeos do HeyGen mantenham uma identidade de marca consistente e qualidade de produção?

Com o HeyGen, você tem controles abrangentes de branding, incluindo integração de logotipo e cores personalizadas, para garantir que cada vídeo esteja alinhado com a persona da sua marca. Isso garante conteúdo consistente e alinhado à marca com alta qualidade de produção em todos os seus tipos de vídeo.

