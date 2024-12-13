Crie Vídeos de Treinamento de Rastreamento de Tempo Facilmente

Simplifique como rastrear o tempo para sua equipe. Crie vídeos de treinamento claros rapidamente usando nosso poderoso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.

428/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial detalhado de 2 minutos para gerentes de projeto e líderes de equipe, ilustrando como gerenciar usuários de forma eficaz e revisar folhas de ponto para a responsabilidade da equipe. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional, orientado por infográficos com visualizações de dados, apresentando um avatar de IA entregando uma narração autoritária, mas encorajadora, para transmitir as melhores práticas.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo instrucional abrangente de 90 segundos para profissionais de contabilidade e finanças, demonstrando a integração perfeita com o QuickBooks para processos de despesas e faturamento. O estilo visual e de áudio deve ser casual de negócios e informativo, mostrando interações passo a passo na interface, com o roteiro ganhando vida usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Produza um guia envolvente de 45 segundos voltado para funcionários remotos e de campo, destacando a facilidade e os benefícios do rastreamento móvel para atualizar o progresso do projeto em movimento. O vídeo deve ter um estilo visual dinâmico e animado, exibindo o uso do aplicativo em vários dispositivos móveis, acompanhado por música de fundo energética e legendas do HeyGen para acessibilidade em diversos ambientes de visualização.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento de Rastreamento de Tempo

Aprenda a produzir de forma eficiente conteúdo de treinamento claro e envolvente para processos de rastreamento de tempo usando os poderosos recursos de criação de vídeo do HeyGen.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA e Roteiro
Comece escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA para representar seus instrutores. Insira seu roteiro preparado e deixe seu avatar escolhido entregar instruções claras para os procedimentos de rastreamento de tempo.
2
Step 2
Aplique Branding Consistente
Garanta que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade da sua empresa utilizando controles de branding para incorporar seus logotipos, cores personalizadas e elementos específicos da marca, mantendo uma aparência profissional.
3
Step 3
Adicione Visuais Explicativos
Aumente a clareza das suas instruções de rastreamento de tempo integrando imagens, vídeos e gráficos relevantes da extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque, tornando etapas complexas fáceis de entender.
4
Step 4
Exporte para Acesso Amplo
Finalize seu vídeo de treinamento de rastreamento de tempo aproveitando as opções versáteis de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação, garantindo que esteja perfeitamente formatado para distribuição em várias plataformas e dispositivos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos

.

Transforme métodos de rastreamento de tempo intrincados, processos de folhas de ponto ou etapas de integração com o QuickBooks em explicações em vídeo facilmente digeríveis e claras.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de rastreamento de tempo?

O HeyGen capacita os usuários a criar rapidamente vídeos de treinamento profissional de rastreamento de tempo usando avatares de IA e geração de texto para vídeo. Você pode facilmente explicar como rastrear o tempo de forma eficiente para sua equipe ou clientes, reduzindo significativamente o tempo de produção.

O HeyGen suporta a explicação de processos técnicos para sistemas de rastreamento de tempo?

Absolutamente. O HeyGen pode gerar tutoriais claros que explicam processos técnicos como o uso de extensões de navegador para rastreamento de tempo, gerenciamento de folhas de ponto ou integração com plataformas como o QuickBooks. Utilize texto para vídeo a partir de um roteiro para detalhar cada etapa de forma eficaz.

Quais opções de branding estão disponíveis para meus vídeos de treinamento do HeyGen?

Com o HeyGen, você tem controle total sobre a presença da sua marca nos vídeos de treinamento. Aplique facilmente o logotipo e as cores da sua empresa para garantir que todos os seus tutoriais e relatórios mantenham uma aparência consistente e profissional.

Como o HeyGen torna os tutoriais de rastreamento de tempo acessíveis e envolventes?

O HeyGen melhora o engajamento e a acessibilidade dos seus tutoriais de rastreamento de tempo por meio da geração automática de narração e legendas abrangentes. Isso garante que seu conteúdo de treinamento sobre tópicos como rastreamento móvel ou progresso de projetos seja claro e compreendido por todos os membros da equipe.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo