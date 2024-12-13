Crie Vídeos de Treinamento para Sistema de Tickets Instantaneamente

Melhore o atendimento ao cliente e simplifique o treinamento online com tutoriais em vídeo claros, facilitados por avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo dinâmico de 90 segundos destacando os benefícios de usar um sistema de tickets voltado para o cliente e suas notificações automáticas para os clientes. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e acessível com avatares de IA envolventes para explicar fluxos de trabalho complexos. O público principal são potenciais clientes avaliando soluções de suporte. Os avatares de IA do HeyGen narrarão o processo, complementados por texto na tela usando legendas para acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um módulo de treinamento abrangente de 2 minutos demonstrando as melhores práticas para rastrear e gerenciar tickets e adicionar informações necessárias dentro de um sistema de tickets complexo. A abordagem visual deve ser altamente detalhada, usando gravações de tela intercaladas com gráficos explicativos. O público-alvo são líderes de suporte experientes e administradores. Este vídeo se beneficiará do suporte à biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aprimorar as explicações visuais e utilizar a geração de narração precisa para articular operações complexas do sistema.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo promocional conciso de 45 segundos destacando as capacidades de integração e automação perfeitas de uma nova atualização do sistema de tickets. Este clipe deve apresentar um estilo visual moderno e acelerado com transições dinâmicas e música de fundo animada. Seu propósito é entusiasmar os usuários existentes sobre os novos recursos. Aproveitar os Modelos & cenas do HeyGen pode rapidamente estabelecer um visual polido, enquanto o redimensionamento de proporção & exportações garantirão que ele esteja otimizado para várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento para Sistema de Tickets

Simplifique seu suporte ao cliente e processos internos produzindo facilmente tutoriais em vídeo profissionais para seu sistema de tickets.

1
Step 1
Crie o Roteiro do Seu Vídeo de Treinamento
Comece delineando os principais recursos do seu sistema de tickets. Escreva um roteiro abrangente para seus vídeos de treinamento, garantindo clareza e concisão, pronto para conversão usando o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione um avatar de IA adequado para guiar os usuários pelas funcionalidades do seu sistema de tickets. Um avatar de IA fornece uma face consistente e envolvente para seus tutoriais em vídeo, aumentando a retenção dos espectadores.
3
Step 3
Adicione Branding e Narração
Aplique os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir que seu conteúdo de treinamento esteja alinhado com os padrões de atendimento ao cliente. Elabore uma narração clara para guiar os usuários.
4
Step 4
Exporte com Legendas
Finalize seu vídeo adicionando legendas para maior acessibilidade e compreensão. Exporte seu vídeo de treinamento do sistema de tickets completo, pronto para distribuição para sua equipe ou clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Rápido Vídeos Instrutivos Envolventes

Transforme facilmente fluxos de trabalho de suporte complexos em vídeos instrutivos claros, concisos e envolventes para aprendizado instantâneo e atendimento ao cliente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento para sistema de tickets?

O HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento envolventes para seu sistema de tickets usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso simplifica o processo de desenvolvimento de tutoriais em vídeo abrangentes para suas equipes de atendimento ao cliente.

O HeyGen pode ajudar a demonstrar recursos específicos do sistema de tickets, como formulários de envio de tickets?

Com certeza. As capacidades do HeyGen permitem que você produza tutoriais em vídeo claros que destacam funções específicas, como preencher formulários de envio de tickets ou entender notificações automáticas dentro do seu sistema de suporte voltado para o cliente.

Quais controles de branding o HeyGen oferece para vídeos de treinamento online?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em seus vídeos de treinamento online. Isso garante uma aparência profissional e consistente em todos os seus tutoriais em vídeo para rastreamento e gerenciamento de tickets.

Com que rapidez posso produzir múltiplos tutoriais em vídeo para meu sistema de tickets com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode gerar rapidamente vários vídeos de treinamento utilizando opções de modelos e cenas, juntamente com a geração eficiente de narração. Isso acelera a produção de tutoriais em vídeo, facilitando a disponibilização das informações necessárias para sua equipe de atendimento ao cliente.

