Sim, o HeyGen permite que você desenvolva módulos de treinamento específicos para a criação de regras de detecção de ameaças, apresentando cenários práticos e do mundo real através de Avatares de AI. Isso garante que suas equipes de operações de segurança estejam bem preparadas para implementar estratégias robustas de defesa cibernética e melhorar suas capacidades de detecção de ameaças.