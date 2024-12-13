A HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo logotipos personalizados, cores e fontes, para garantir que seus vídeos de liderança de pensamento mantenham uma identidade de marca consistente e profissional. Você também pode integrar gráficos em movimento e vídeos de estoque da nossa biblioteca de mídia para elevar o apelo visual e a qualidade da criação de seus vídeos.