Crie Vídeos de Preparação para Testes que Envolvem e Educam

Transforme seu conteúdo de e-learning e aumente a retenção de aprendizado usando avatares de IA para vídeos de preparação para exames envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para educadores que desejam produzir vídeos educacionais para assuntos complexos, um vídeo explicativo de 60 segundos é essencial. Desenvolva um estilo visual profissional e limpo com o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen, garantindo clareza com legendas automáticas, perfeito para estudantes do ensino médio ou universitário enfrentando tópicos desafiadores.
Prompt de Exemplo 2
Transforme materiais de estudo estáticos em um tutorial em vídeo envolvente de 45 segundos para educadores que aprimoram cursos online. Empregue um avatar de IA amigável e integre visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque em um estilo visual claro e informativo com música de fundo suave, aumentando significativamente a retenção de aprendizado dos seus alunos.
Prompt de Exemplo 3
Desbloqueie seu potencial como tutor ou criador de cursos online produzindo um conteúdo de vídeo moderno e elegante de 30 segundos impulsionado por IA. Aproveite os Modelos & cenas da HeyGen e o redimensionamento & exportação de proporção de aspecto para criar vídeos de preparação para testes de forma eficiente, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma eficaz com um Ator de Voz de IA profissional e transições dinâmicas.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Preparação para Testes

Produza rapidamente vídeos de preparação para exames envolventes e eficazes com ferramentas impulsionadas por IA, melhorando a retenção de aprendizado dos seus alunos.

1
Step 1
Cole Seu Material de Estudo
Comece colando seu roteiro ou conteúdo de estudo na HeyGen. Nosso motor de conteúdo de vídeo impulsionado por IA converterá automaticamente seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA profissionais para apresentar sua lição. Isso adiciona um toque humano e torna sua produção de vídeo educacional envolvente.
3
Step 3
Adicione Mídia de Apoio e Voz
Utilize nossa extensa biblioteca de mídia para visuais relevantes ou adicione os seus próprios. Melhore a clareza e acessibilidade com um Ator de Voz de IA profissional e legendas geradas automaticamente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Preparação para Exames
Gere vídeos de preparação para exames de alta qualidade em vários formatos, prontos para serem compartilhados com seus alunos para aumentar a retenção de aprendizado.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos para uma Compreensão Mais Clara

Desmembre assuntos complexos de preparação para testes em conteúdo de vídeo facilmente digerível, garantindo que os estudantes compreendam conceitos desafiadores sem esforço.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de preparação para testes envolventes?

A HeyGen capacita educadores a criar facilmente conteúdo de vídeo envolvente e produção de vídeo educacional com seu criador de vídeo intuitivo de IA para preparação de exames. Você pode transformar seus materiais de estudo em tutoriais em vídeo dinâmicos de forma rápida e eficiente.

Posso usar avatares de IA para personalizar meus vídeos de preparação para exames?

Sim, a HeyGen permite que você incorpore avatares de IA profissionais em seus vídeos de preparação para exames, melhorando significativamente o apelo visual e potencialmente melhorando a retenção de aprendizado dos seus alunos. Esses avatares de IA ajudam a tornar o aprimoramento de cursos online mais pessoal e eficaz.

Quais recursos a HeyGen oferece para uma produção de vídeo educacional eficiente?

A HeyGen simplifica a produção de vídeo educacional através de recursos como texto-para-vídeo a partir de roteiro, capacidades de Ator de Voz de IA para geração de narração natural e um Gerador de Legendas de IA. Essas ferramentas aceleram a criação de conteúdo de e-learning de alta qualidade.

Como o conteúdo de vídeo impulsionado por IA pode melhorar os materiais de estudo?

O conteúdo de vídeo impulsionado por IA gerado com a HeyGen transforma materiais de estudo estáticos em tutoriais em vídeo dinâmicos e vídeos explicativos claros. Essa abordagem inovadora ajuda educadores a entregar informações de forma mais eficaz, promovendo melhor compreensão e memorização.

