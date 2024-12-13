crie vídeos de mapeamento de territórios com facilidade

Aprenda a criar e modificar vídeos de camadas de território para vendas usando os avatares de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para equipes operacionais e usuários existentes de software de mapeamento, ilustrando o processo de modificação de uma camada de território para cobertura de vendas otimizada. Empregue um estilo visual prático e conciso com cortes rápidos e destaques na tela, complementado por uma geração de narração clara da HeyGen, integrando imagens de arquivo relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque para enfatizar aplicações no mundo real.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial envolvente de 90 segundos para novos representantes de vendas e proprietários de pequenas empresas, guiando-os pela configuração inicial e uso do software de mapeamento de territórios de vendas. O vídeo deve adotar uma abordagem visual amigável e passo a passo, utilizando os modelos e cenas da HeyGen para um visual profissional, garantindo acessibilidade com legendas/captions abrangentes para guiar os espectadores em cada etapa crucial.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 60 segundos para executivos e planejadores estratégicos, destacando as vantagens estratégicas de empregar software de mapeamento de territórios para otimizar os esforços de vendas. O estilo visual deve ser de alto nível e orientado por dados, usando Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para uma narração polida, garantindo sua adaptabilidade para várias plataformas através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Mapeamento de Territórios

Aprenda a transformar dados de território complexos em tutoriais em vídeo claros, concisos e envolventes usando os recursos poderosos da HeyGen, tornando suas percepções facilmente compartilháveis.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece redigindo um roteiro claro para seu vídeo de mapeamento de territórios. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para transformar eficientemente seu conteúdo escrito em diálogo de vídeo, estabelecendo a base para seu projeto de criar vídeos de mapeamento de territórios.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Cenas
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para narrar seu vídeo, proporcionando um toque profissional. Melhore sua narrativa visual usando os Modelos e cenas da HeyGen para estruturar seu conteúdo de forma eficaz ao apresentar seu Software de Mapeamento de Territórios.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Personalize seu vídeo com o logotipo e as cores da sua marca usando os controles de Branding da HeyGen. Isso garante uma aparência consistente e profissional para sua visão geral de Territórios, reforçando a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize seu vídeo de mapeamento de territórios aplicando o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para adequar-se a várias plataformas. Compartilhe sua explicação profissional e detalhada do Software de Mapeamento de Territórios de Vendas com seu público de forma contínua.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Marketing Envolventes para Soluções de Territórios

Crie rapidamente vídeos e clipes de mídia social atraentes para mostrar os benefícios e recursos do seu software de mapeamento de territórios para um público mais amplo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de mapeamento de territórios?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de mapeamento de territórios envolventes de forma eficiente, convertendo seus roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações. Isso permite explicar claramente territórios de vendas complexos ou tutoriais de software de mapeamento.

Posso usar dados de tabelas ou planilhas para gerar vídeos de territórios com a HeyGen?

Embora a HeyGen seja especializada em converter texto em vídeo, você pode importar visualizações de dados de suas tabelas ou planilhas como elementos de mídia em suas cenas. Isso permite ilustrar seus dados de camadas de território de forma eficaz dentro do seu vídeo.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para tutoriais de software de mapeamento de territórios de vendas?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa e cores específicas da marca em seus vídeos de mapeamento de territórios. Isso garante consistência e profissionalismo ao explicar seus territórios de vendas ou software de mapeamento.

Como faço um vídeo tutorial sobre a modificação de uma camada de território usando a HeyGen?

Para fazer um vídeo tutorial sobre a modificação de uma camada de território, você pode fazer upload de gravações de tela ou imagens do processo de modificação na biblioteca de mídia da HeyGen. Em seguida, use a funcionalidade de texto-para-vídeo com avatares de IA para narrar cada etapa, tornando-o um guia eficaz.

