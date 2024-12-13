Crie Vídeos de Uso de Modelos de Forma Fácil e Eficaz

Simplifique seu fluxo de trabalho com os extensos templates & cenas da HeyGen, permitindo que você personalize e crie vídeos com facilidade.

352/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo tutorial elegante de 45 segundos para aspirantes a YouTubers, ilustrando como criar introduções profissionais para YouTube usando os modelos de vídeo editáveis da HeyGen. O vídeo deve manter um estilo visual limpo e informativo com uma narração clara e envolvente gerada pelo recurso de "Geração de narração" da HeyGen, guiando os criadores na personalização.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 60 segundos direcionado a treinadores corporativos, demonstrando a facilidade de criar vídeos de uso de modelos para integração de funcionários. Empregue uma estética visual profissional e direta com música de fundo calma, destacando como as "Legendas/captions" da HeyGen podem melhorar a acessibilidade para equipes diversas dentro do editor de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um spot divertido de 15 segundos para influenciadores da Geração Z, demonstrando como criar rapidamente modelos de vídeo cativantes para TikTok adicionando efeitos de vídeo dinâmicos. O vídeo deve ter um ritmo visual altamente energético com áudio em tendência, mostrando as vastas opções disponíveis através da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" da HeyGen para elevar seu conteúdo de formato curto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Uso de Modelos

Produza facilmente vídeos impressionantes para qualquer plataforma usando os diversos modelos editáveis e ferramentas poderosas de IA da HeyGen, projetados para criação rápida de conteúdo.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece navegando pela extensa biblioteca de modelos de vídeo editáveis da HeyGen. Escolha um design que melhor se adapte ao seu conteúdo, seja para redes sociais ou uma apresentação.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize o modelo escolhido com sua mensagem única. Adicione texto personalizado, faça upload de sua própria mídia ou selecione da nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque para tornar o vídeo verdadeiramente seu.
3
Step 3
Aprimore com IA
Eleve seu vídeo adicionando elementos envolventes ou ajustando com o editor de vídeo embutido. Aproveite recursos como Texto para vídeo a partir de script para adicionar um toque profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e prepare-o para distribuição. Use o redimensionamento de proporção e exportações para adaptá-lo a diferentes plataformas, depois baixe facilmente seu produto finalizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie depoimentos em vídeo e estudos de caso envolventes para destacar conquistas de clientes e construir confiança de forma eficiente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes rapidamente?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de qualidade profissional com facilidade, aproveitando uma vasta biblioteca de modelos de vídeo editáveis. Você pode rapidamente gerar conteúdo atraente, incluindo introduções ou encerramentos cativantes para YouTube, elevando a presença da sua marca sem necessidade de experiência extensa em edição.

Posso personalizar modelos de vídeo para várias plataformas de mídia social?

Absolutamente. A HeyGen oferece modelos de vídeo editáveis versáteis que você pode personalizar totalmente para se adequar a qualquer plataforma, do YouTube ao TikTok. Utilize os controles de branding da HeyGen e o redimensionamento de proporção para adaptar perfeitamente seus modelos de vídeo para Reels ou outros clipes para um engajamento ideal em todos os seus canais.

Quais recursos avançados o editor de vídeo da HeyGen oferece para criação de conteúdo?

O editor de vídeo intuitivo da HeyGen simplifica a produção de conteúdo com recursos robustos. Incorpore facilmente vídeos de estoque, aplique efeitos de vídeo criativos e gere narrações com som natural. A plataforma também suporta legendas/captions automáticas e avatares de IA para aprimorar seus projetos de vídeo profissionalmente.

Como a HeyGen possibilita a criação de clipes animados e vídeos impulsionados por IA?

A HeyGen se especializa na criação de clipes animados dinâmicos usando tecnologia avançada de IA. Com nosso recurso de texto para vídeo a partir de script, você pode transformar texto simples em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas, trazendo suas visões criativas à vida com esforço mínimo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo