Crie facilmente vídeos de treinamento técnico com HeyGen

Simplifique o compartilhamento de conhecimento e a integração. Gere vídeos de treinamento impactantes instantaneamente a partir do seu roteiro com o texto-para-vídeo do HeyGen.

459/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de treinamento de 2 minutos para funcionários, projetado para novos contratados se integrarem rapidamente a um sistema CRM proprietário. Este vídeo precisa de um estilo visual moderno e amigável, com áudio claro e de apoio. Utilize os avatares avançados de IA do HeyGen para apresentar as informações, tornando a experiência de aprendizado interativa e memorável para o público, garantindo um treinamento eficaz dos funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 90 segundos destacando os benefícios de um novo produto técnico B2B para potenciais clientes. O vídeo deve empregar um estilo visual persuasivo com animações de produto nítidas e uma voz autoritária. Aproveite a geração de Narração eficiente do HeyGen para entregar uma narração profissional e impactante, comunicando efetivamente demonstrações complexas do produto.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos para equipes internas sobre um fluxo de trabalho técnico atualizado, servindo como um recurso rápido de compartilhamento de conhecimento. Deve apresentar visuais diretos e eficientes e áudio claro e instrutivo. Capitalize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para converter rapidamente suas anotações em um vídeo polido, garantindo a rápida disseminação de informações cruciais de tutoriais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento Técnico

Produza rapidamente vídeos de treinamento técnico profissional com avatares de IA e ferramentas de edição poderosas, simplificando informações complexas para um compartilhamento de conhecimento eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Esboce seu conteúdo técnico em um roteiro detalhado. Aproveite o poder do texto-para-vídeo para converter automaticamente seu material escrito em um rascunho inicial de vídeo, estabelecendo uma base sólida para seu tutorial técnico.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para entregar suas explicações técnicas de forma clara e envolvente. Isso personaliza seu conteúdo e mantém os espectadores focados em informações complexas.
3
Step 3
Adicione Legendas e Refine o Áudio
Gere automaticamente legendas claras para melhorar a acessibilidade e a compreensão de termos técnicos. Garanta que sua narração seja precisa e perfeitamente sincronizada com seus visuais.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Completo
Finalize seu vídeo de treinamento técnico selecionando a proporção de aspecto e o formato de exportação ideais. Compartilhe sem esforço seu conteúdo educacional de alta qualidade em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Técnicos Complexos

.

Utilize vídeo impulsionado por IA para desmistificar assuntos técnicos intrincados, tornando informações complexas acessíveis e melhorando os resultados de aprendizado.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento técnico?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento técnico permitindo que os usuários gerem conteúdo profissional a partir de um simples roteiro. Você pode incorporar gravações de tela e usar avatares de IA para uma entrega envolvente, completa com narrações e legendas automáticas, reduzindo a necessidade de software de edição de vídeo complexo.

O HeyGen pode ajudar a produzir vídeos de treinamento rapidamente para a integração de funcionários?

Sim, o HeyGen permite a produção rápida de vídeos de treinamento e integração de funcionários eficazes. Sua interface intuitiva e modelos prontos para uso permitem que você transforme rapidamente roteiros em conteúdo envolvente com avatares de IA, economizando significativamente tempo em comparação com a produção de vídeo tradicional.

Quais opções de personalização estão disponíveis para branding em vídeos de treinamento do HeyGen?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, personalizar cores e integrar sua própria mídia ou escolher de uma rica biblioteca de estoque para criar vídeos animados e explicativos com marca.

Como o HeyGen garante tutoriais técnicos de alta qualidade e acessíveis?

O HeyGen utiliza IA avançada para entregar tutoriais técnicos de alta qualidade com visuais claros e narrações profissionais. Legendas e legendas automáticas melhoram a acessibilidade, garantindo que sua mensagem seja compreendida por todos os aprendizes, e várias exportações de proporção de aspecto suportam diversas plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo