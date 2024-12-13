Sim, o HeyGen permite que você compartilhe facilmente seus vídeos de reconhecimento de funcionários para aumentar o moral e celebrar aniversários de trabalho. Você pode baixar seu vídeo em várias proporções adequadas para plataformas de mídia social como Postagem no Instagram, Postagem no Facebook, ou até mesmo para uma Apresentação, garantindo que as conquistas da sua equipe sejam amplamente reconhecidas.