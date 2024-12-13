Crie Vídeos de Comunicação de Equipe que Inspiram Engajamento

Aumente o engajamento dos funcionários e entregue vídeos de alta qualidade instantaneamente usando avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine precisar compartilhar rapidamente uma atualização de projeto de 30 segundos ou uma nova iniciativa com suas equipes de projeto multifuncionais. Este vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e moderno, usando a biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para realçar visualmente os pontos-chave, acompanhado por uma trilha sonora energética para engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de integração de 60 segundos para novos contratados, explicando a cultura da empresa e os passos iniciais. O estilo visual deve ser amigável e acolhedor, utilizando um avatar de IA do HeyGen para apresentar informações de forma clara e consistente, complementado por um tom de áudio caloroso e encorajador.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de comunicação interna comemorativo de 20 segundos para destacar as conquistas recentes da equipe, direcionado a todos os funcionários para um impulso de moral. O estilo visual e de áudio deve ser animado e vibrante, incorporando texto animado e música alegre, com detalhes essenciais reforçados pelas legendas do HeyGen para acessibilidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos de Comunicação de Equipe

Simplifique suas comunicações internas e crie vídeos envolventes e de alta qualidade para anúncios, treinamentos e integração sem esforço.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece transformando sua mensagem em um vídeo atraente. Utilize o recurso de Texto para Vídeo do HeyGen a partir do roteiro para gerar rapidamente um rascunho inicial a partir do seu conteúdo escrito, garantindo que sua mensagem seja clara e concisa.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o profissionalismo dos seus vídeos de comunicação de equipe selecionando um avatar de IA. Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca ou mensagem, dando vida ao seu conteúdo com um apresentador credível e envolvente.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Garanta que seus vídeos de comunicação interna sejam consistentes com a identidade da sua empresa. Integre o logotipo, as cores e outros elementos visuais da sua marca usando os controles de Branding do HeyGen para manter uma aparência profissional e coesa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o no formato e resolução desejados. Adapte facilmente seus vídeos de comunicação interna para várias plataformas com o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen, garantindo visualização ideal em todos os dispositivos.

Casos de Uso

Aumente o Engajamento e a Motivação dos Funcionários

Produza vídeos internos inspiradores e animadores para fomentar uma cultura de equipe positiva e aumentar o moral dentro da organização.

Como o HeyGen pode servir como um criador de vídeos eficaz para comunicação interna?

O HeyGen capacita você a ser um criador de vídeos poderoso para comunicação interna, aproveitando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Você pode transformar rapidamente roteiros em vídeos de alta qualidade, promovendo melhor engajamento dos funcionários e criação de vídeos simplificada.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de integração profissional?

Para vídeos de integração profissional, o HeyGen fornece avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, permitindo que você produza facilmente vídeos de treinamento envolventes. Você pode personalizar a marca com logotipos e cores, garantindo conteúdo consistente e polido para novos contratados, especialmente em ambientes de trabalho remoto ou híbrido.

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de comunicação de equipe envolventes para equipes remotas?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de comunicação de equipe, oferecendo modelos personalizáveis e a capacidade de gerar narrações a partir de seus roteiros. Isso torna a mensagem em vídeo eficiente e impactante, garantindo comunicação clara e maior engajamento dos funcionários em ambientes de trabalho remoto ou híbrido.

O HeyGen pode ajudar minha empresa com produção eficiente de vídeos corporativos?

Com certeza, o HeyGen agiliza a produção de vídeos corporativos através de sua plataforma intuitiva, permitindo a criação rápida de vídeos sem software de edição complexo. Você pode produzir conteúdo de vídeo profissional rapidamente, utilizando avatares de IA e controles de marca para manter uma imagem corporativa consistente.

