Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e coordenadores de RH, demonstrando como criar facilmente vídeos de disponibilidade da equipe. O estilo visual deve ser moderno e minimalista, acompanhado por uma trilha sonora suave e narração precisa. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para converter um esboço de texto simples em um guia visual envolvente, aproveitando vários Modelos e cenas para um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo atraente de 60 segundos para líderes de equipes remotas e chefes de departamento, ilustrando o poder de criar vídeos envolventes de disponibilidade da equipe. A estética visual deve ser dinâmica, com cortes rápidos e uma trilha sonora energética para manter o interesse do espectador, destacando como isso melhora a coordenação remota. Incorpore as Legendas do HeyGen para acessibilidade em diferentes fusos horários e aproveite seu extenso suporte de Biblioteca de mídia/estoque para enriquecer a narrativa visual com imagens relevantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 50 segundos para equipes de marketing e gerentes de comunicação interna, demonstrando como eles podem criar vídeos de disponibilidade da equipe com a marca. Este vídeo deve ter um estilo visual criativo e alinhado à marca, com música de fundo personalizada, utilizando um avatar de IA expressivo para transmitir mensagens-chave. Enfatize o uso dos avatares de IA do HeyGen para uma representação consistente da marca e seu recurso de Redimensionamento de proporção e exportações para adaptar o conteúdo para várias plataformas de comunicação interna.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Disponibilidade da Equipe

Informe rapidamente sua equipe sobre a disponibilidade atual e futura usando atualizações de vídeo profissionais e envolventes, tornando o agendamento mais suave e a comunicação mais clara.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Disponibilidade
Comece escrevendo um roteiro claro detalhando a disponibilidade da equipe. Em seguida, use o recurso de **Texto-para-vídeo do HeyGen** para gerar instantaneamente um vídeo de rascunho com avatares de IA transmitindo sua mensagem.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Avatar
Selecione um avatar de IA apropriado para representar sua equipe. Enriqueça seu vídeo com imagens ou clipes relevantes da **Biblioteca de mídia/estoque** para ilustrar as informações de agendamento de forma eficaz.
3
Step 3
Refine e Marque Seu Vídeo
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo ajustando a entrega e aplicando os **Controles de marca** da sua empresa, garantindo uma aparência consistente e reconhecível para as atualizações da sua equipe.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Quando seu vídeo de disponibilidade estiver perfeito, incluindo legendas opcionais para maior alcance, utilize o recurso de **Redimensionamento de proporção e exportações** para baixá-lo e distribuí-lo sem esforço.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Criação de Vídeos para Comunicações da Equipe

Produza rapidamente vídeos de disponibilidade profissionais, economizando tempo valioso e garantindo que sua equipe receba atualizações oportunas e envolventes com facilidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar criativamente os vídeos de disponibilidade da equipe?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de disponibilidade da equipe atraentes, transformando roteiros de texto em conteúdo envolvente com avatares de IA e cenas dinâmicas. Essa abordagem criativa garante que as atualizações da sua equipe sejam informativas e visualmente atraentes para o seu público.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar facilmente vídeos de disponibilidade da equipe?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de disponibilidade da equipe com uma rica biblioteca de modelos personalizáveis e controles de marca, permitindo que você produza rapidamente conteúdo profissional e alinhado à marca. Você pode integrar facilmente seu logotipo e cores da empresa.

Posso personalizar meus vídeos de disponibilidade da equipe com narrações e branding únicos?

Com certeza! O HeyGen permite que você gere narrações personalizadas e adicione legendas, garantindo que seus vídeos de disponibilidade da equipe sejam acessíveis e ressoem com seu público. Os controles de marca permitem ainda uma mensagem consistente da empresa em todo o conteúdo.

Onde posso compartilhar vídeos de disponibilidade da equipe criados com o HeyGen?

O HeyGen otimiza sua capacidade de criar vídeos de disponibilidade da equipe para várias plataformas, oferecendo redimensionamento de proporção e opções de exportação versáteis. Você pode compartilhar facilmente seus vídeos polidos em canais de comunicação interna ou plataformas externas com facilidade.

