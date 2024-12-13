Crie Vídeos de Alinhamento de Equipe: Aumente a Produtividade Agora

Aumente o engajamento da equipe e simplifique a comunicação com vídeos gerados por IA, facilmente criados de texto para vídeo.

348/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 90 segundos voltado para gerentes de projeto e líderes de equipe, demonstrando como gravar mensagens assíncronas para otimizar a colaboração e aumentar a produtividade, resultando em menos reuniões. Este vídeo informativo e direto utilizará geração de narração para garantir clareza e transmitir os principais benefícios com um tom amigável.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de conteúdo de treinamento de 2 minutos projetado para novos contratados ou funcionários atualizando suas habilidades, detalhando um processo complexo ou novo sistema. O vídeo de aparência profissional será educacional, limpo e fácil de seguir, beneficiando-se do recurso de texto para vídeo do HeyGen para garantir precisão e entrega de conteúdo personalizada.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo motivacional de 45 segundos para todos os funcionários, especialmente equipes remotas, focando em uma nova estratégia de comunicação de equipe para Aumentar o Engajamento da Equipe. O estilo visual e de áudio dinâmico e inclusivo será aprimorado por legendas geradas automaticamente, garantindo uma marca consistente e acessibilidade para todos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Alinhamento de Equipe

Crie rapidamente vídeos profissionais de alinhamento de equipe impulsionados por IA para aumentar o engajamento, simplificar a comunicação e otimizar a colaboração em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Conteúdo
Elabore sua mensagem ou cole um roteiro existente no HeyGen. Aproveite nossos diversos modelos e cenas para estruturar rapidamente sua mensagem de alinhamento de equipe, garantindo clareza e impacto.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha em uma galeria de avatares de IA realistas e diversos para entregar sua mensagem, criando uma comunicação de equipe envolvente que ressoe com seu público.
3
Step 3
Personalize com Marca e Legendas
Integre seus controles de marca, como logotipos e cores, para manter uma identidade de equipe consistente. Adicione legendas geradas automaticamente para melhorar a acessibilidade e o engajamento em toda a sua equipe.
4
Step 4
Gere e Compartilhe para Alinhamento
Produza seus vídeos de alta qualidade, prontos para redimensionamento de proporção e exportações. Distribua seu conteúdo sem esforço para otimizar a colaboração e aumentar a produtividade da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova a Coesão da Equipe com Vídeos Motivacionais

.

Entregue mensagens inspiradoras e edificantes com vídeos gerados por IA para fortalecer o moral da equipe, incentivar a colaboração e promover uma visão unificada.

background image

Perguntas Frequentes

Como as ferramentas impulsionadas por IA do HeyGen simplificam a criação de vídeos?

O HeyGen utiliza ferramentas avançadas impulsionadas por IA, incluindo avatares de IA realistas e um Ator de Voz de IA, para transformar texto em vídeos de aparência profissional. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos necessários para criar conteúdo envolvente, como vídeos de alinhamento de equipe.

O HeyGen pode ajudar minha equipe a gravar mensagens assíncronas e otimizar a colaboração?

Sim, o HeyGen permite que as equipes gravem facilmente mensagens assíncronas e compartilhem atualizações, promovendo uma melhor comunicação da equipe. Ao utilizar vídeos gerados por IA, você pode otimizar a colaboração e reduzir a necessidade de reuniões síncronas, aumentando a produtividade.

Como o HeyGen garante uma marca consistente em vídeos gerados por IA?

O HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que os usuários apliquem elementos de marca consistentes, como logotipos e cores, em todos os vídeos gerados por IA. Isso garante uma aparência profissional e unificada para todo o seu conteúdo personalizado e vídeos de alinhamento de equipe.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para criar conteúdo de treinamento eficaz?

O HeyGen oferece vários recursos técnicos ideais para conteúdo de treinamento, como legendas geradas automaticamente para acessibilidade e modelos para criação rápida de vídeos. Isso permite que você produza de forma eficiente vídeos de alta qualidade e aparência profissional que realmente envolvem sua equipe.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo