Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo vital de 1 minuto de Conteúdo de Treinamento para Motoristas, focando em protocolos de emergência para operadores de táxi, usando o recurso de Texto para Vídeo do HeyGen para criar rapidamente vídeos de treinamento dinâmicos. O estilo visual deve ser realista e baseado em cenários, apresentando uma narração autoritária e legendas claras para garantir que todos os motoristas compreendam as etapas críticas para a segurança nas estradas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de segurança impactante de 30 segundos direcionado a potenciais clientes, destacando o compromisso de uma empresa de táxi em produzir vídeos de segurança de táxi de alta qualidade que enfatizam rigorosas verificações de veículos. Este vídeo profissional e polido, aproveitando os Modelos e Cenas do HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque, utiliza conteúdo envolvente para construir a confiança dos passageiros.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo inclusivo de 50 segundos fornecendo dicas gerais de segurança em táxis para um público internacional diversificado, destacando o Suporte Multilíngue como um benefício chave. O estilo visual limpo e moderno deve complementar os Avatares de IA amigáveis que transmitem a mensagem com narração clara, impulsionada pelo Ator de Voz de IA do HeyGen e legendas, garantindo uma Educação de Segurança do Passageiro acessível.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Segurança em Táxis

Aproveite as ferramentas de vídeo impulsionadas por IA para produzir de forma eficiente vídeos de segurança claros, envolventes e multilíngues para passageiros e motoristas, garantindo uma experiência mais segura.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece convertendo seu roteiro de segurança em um vídeo dinâmico usando nosso recurso intuitivo de texto para vídeo, estabelecendo a base para sua mensagem.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar visualmente suas instruções de segurança, tornando o conteúdo mais relacionável e envolvente para seu público.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Gere narrações claras e profissionais para seus protocolos de segurança usando nossas ferramentas de geração de voz, garantindo que cada detalhe seja perfeitamente compreendido.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo utilizando opções de redimensionamento de proporção e exportação, preparando-o para implantação em seus táxis ou programas de treinamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique protocolos de segurança complexos

Use o HeyGen para desmembrar procedimentos complexos de segurança em táxis em conteúdo de vídeo facilmente digerível e visualmente atraente, melhorando a clareza para todos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen torna eficiente a criação de vídeos de segurança em táxis?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de segurança em táxis transformando roteiros de texto em conteúdo de vídeo envolvente com ferramentas de vídeo impulsionadas por IA e modelos de vídeo de segurança personalizáveis, agilizando todo o seu processo de produção.

Posso personalizar os Avatares de IA e a marca para meus vídeos de segurança em táxis?

Absolutamente. O HeyGen permite a total personalização dos Avatares de IA e oferece controles robustos de marca, incluindo a adição do logotipo e cores da sua empresa, para garantir que seus vídeos de segurança em táxis mantenham uma identidade de marca profissional e consistente.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para educação em segurança de táxis multilíngue?

O HeyGen oferece suporte multilíngue poderoso com capacidades de Ator de Voz de IA e um Gerador de Legendas de IA, permitindo que você produza vídeos de segurança em táxis acessíveis e vídeos de treinamento dinâmicos para públicos diversos com narração clara e profissional.

Como o HeyGen pode ajudar a criar conteúdo de vídeo envolvente para a segurança de motoristas e passageiros?

O HeyGen ajuda você a criar conteúdo de vídeo envolvente para Educação de Segurança do Passageiro e Conteúdo de Treinamento para Motoristas combinando Avatares de IA realistas com uma vasta biblioteca de mídia, permitindo que você produza vídeos de treinamento dinâmicos de forma rápida e eficaz para melhor retenção.

