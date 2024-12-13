Crie vídeos de avaliação de talentos sem esforço

Simplifique suas avaliações de talentos e melhore o planejamento sucessório com avatares de IA profissionais que dão vida aos seus dados de desempenho.

Prompt de Exemplo 1
Desbloqueie o futuro da sua organização com um vídeo estratégico de 2 minutos direcionado à alta gestão e executivos de RH, focando no planejamento sucessório eficaz. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e voltado para o futuro, transmitindo confiança e visão estratégica, facilmente produzido usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro combinado com visuais ricos da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 2
Mergulhe nos detalhes do desenvolvimento de talentos com um vídeo informativo de 1 minuto projetado para especialistas em desenvolvimento de talentos e líderes de equipe, ilustrando como aproveitar dados de desempenho para estratégias de crescimento impactantes. Apresente este conteúdo com uma estética visual educacional e limpa e uma voz amigável e instrutiva, garantindo acessibilidade e clareza em vários modelos e cenas utilizando as Legendas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Eleve suas conversas de planejamento de força de trabalho com um vídeo envolvente de 90 segundos para parceiros de negócios de RH e chefes de departamento, mostrando as melhores práticas para discussões estratégicas. O vídeo deve ter um estilo visual colaborativo e perspicaz e um tom de áudio polido e acessível, facilmente otimizado para diferentes plataformas e necessidades de compartilhamento usando a funcionalidade de redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Avaliação de Talentos

Transforme seus processos de avaliação de talentos criando vídeos envolventes, consistentes e perspicazes com a plataforma de IA do HeyGen. Melhore a clareza e economize tempo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro com Insights Chave
Comece redigindo seu roteiro de avaliação de talentos, incorporando dados de desempenho essenciais, notas de planejamento sucessório ou metas de desenvolvimento. A poderosa capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen facilita a conversão de seu conteúdo escrito em uma narrativa de vídeo dinâmica, garantindo que todos os insights cruciais sejam cobertos.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" profissionais para representar sua mensagem visualmente. Personalize sua aparência e o fundo do vídeo para alinhar com os recursos de avaliação de talentos da sua organização, tornando seus vídeos visualmente atraentes e informativos.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando "Controles de Branding" para garantir que seus vídeos de avaliação de talentos sejam consistentes com a identidade organizacional. Este toque profissional reforça seu compromisso com o desenvolvimento de talentos e comunicação clara.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos Finais
Uma vez que seu vídeo esteja completo, facilmente "redimensione e exporte" em vários formatos para diferentes plataformas. Compartilhe seus vídeos polidos para facilitar conversas impactantes de planejamento de força de trabalho e apoiar a tomada de decisões estratégicas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique Crescimento de Carreira e Motivação

Desenvolva vídeos inspiradores para articular caminhos de carreira claros e fomentar a motivação dentro de sua equipe, aproveitando os resultados da avaliação de talentos para o crescimento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de avaliação de talentos?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários gerem facilmente "vídeos de avaliação de talentos" profissionais a partir de roteiros simples, reduzindo significativamente o tempo e a complexidade de produção.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para vídeos eficazes de Gestão de Talentos?

O HeyGen oferece ferramentas robustas de "gestão de talentos" através de sua plataforma, incluindo modelos personalizáveis, geração de narração de alta qualidade e controles de branding, permitindo que as organizações produzam "Vídeos de Gestão de Talentos" impactantes e "relatórios" internos com facilidade.

O HeyGen pode ajudar na preparação para reuniões críticas de avaliação de talentos e planejamento sucessório?

Absolutamente. Ao permitir a criação rápida de vídeos informativos baseados em "dados de desempenho" ou "questionários", o HeyGen ajuda a articular insights para "reuniões de avaliação de talentos" e apoia discussões cruciais para "planejamento sucessório" e "desenvolvimento de talentos".

Melhore o desenvolvimento de talentos com as capacidades de vídeo do HeyGen.

O HeyGen garante comunicação consistente e envolvente para iniciativas de "desenvolvimento de talentos" ao oferecer vídeos com marca e legendas precisas e diversos avatares de IA. Isso facilita o compartilhamento de informações críticas, como "metas" ou "relatórios", em toda a organização.

