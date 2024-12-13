Crie Vídeos de Mobilidade de Talentos para Melhorar a Mobilidade Interna

Desenvolva rapidamente talentos internos com vídeos envolventes criados a partir de roteiros de texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para funcionários em busca de crescimento na carreira, crie um vídeo instrucional de 60 segundos sobre os caminhos de "desenvolvimento de talentos" dentro da empresa. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, com gráficos em movimento e texto na tela para destacar várias oportunidades, acompanhado por uma trilha sonora motivadora. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter seu roteiro detalhado em um recurso polido, demonstrando como é fácil se tornar um "criador de vídeos online" para aprendizado interno.
Prompt de Exemplo 2
Para comunicar efetivamente novas políticas ou programas de "criador de vídeos de recursos de mobilidade", produza um vídeo de anúncio de 30 segundos para departamentos de RH e líderes de equipe. Imagine um estilo visual limpo e corporativo, utilizando os Modelos & cenas da HeyGen para manter a consistência da marca, acompanhado por uma voz confiante e autoritária. Isso garante a rápida disseminação de informações vitais com uma aparência profissional, ajudando os "profissionais de RH" a compartilhar atualizações rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo conciso de 50 segundos projetado para a liderança da empresa e tomadores de decisão de RH, enfatizando a importância estratégica de criar "vídeos de mobilidade de talentos" para o crescimento geral dos negócios. Adote um estilo visual moderno e informativo, incorporando gráficos e estatísticas relevantes da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen, juntamente com uma narração profissional e persuasiva. A inclusão de legendas claras garantirá acessibilidade e compreensão, destacando como é fácil "criar vídeos de mobilidade de talentos" que ressoam com públicos diversos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Mobilidade de Talentos

Simplifique seus esforços de desenvolvimento de talentos internos e engajamento dos funcionários com vídeos impulsionados por IA, tornando os recursos de mobilidade acessíveis e envolventes para todos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo de mobilidade de talentos na HeyGen. Nosso inovador gerador de texto-para-vídeo transforma instantaneamente seu conteúdo escrito em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Esses avatares de IA envolventes adicionam um toque humano, tornando seus recursos de mobilidade interna mais relacionáveis e impactantes.
3
Step 3
Personalize com Branding
Aplique a identidade visual da sua empresa usando nossos controles abrangentes de marca. Integre seu logotipo, cores personalizadas e fontes para garantir que seus vídeos de mobilidade de talentos estejam consistentemente alinhados à marca.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Finalize seu vídeo, depois utilize o redimensionamento de proporção e exportações para adaptá-lo a qualquer plataforma. Gere seu vídeo de mobilidade de talentos de alta qualidade e compartilhe-o facilmente com seus funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Engaje Funcionários com Planejamento de Carreira

Motivar e inspirar os funcionários sobre suas oportunidades de carreira e caminhos de crescimento dentro da empresa usando vídeos de IA atraentes e personalizados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar profissionais de RH a criar vídeos envolventes de mobilidade de talentos?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA que capacita profissionais de RH a criar vídeos de mobilidade de talentos de forma fácil e envolvente. Aproveite modelos personalizáveis, avatares de IA envolventes e geração de narração perfeita para articular programas de mobilidade interna de forma eficaz.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos online eficiente para recursos de mobilidade?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos com seu gerador de texto-para-vídeo, permitindo transformar roteiros em vídeos profissionais rapidamente. Inclui controles robustos de marca, suporte a biblioteca de mídia e legendas automáticas para garantir que seus recursos de mobilidade sejam impactantes e acessíveis.

Posso personalizar a aparência e a marca dos meus vídeos de desenvolvimento de talentos com a HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen oferece extensos controles de marca, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa diretamente nos seus vídeos de desenvolvimento de talentos. Você também pode selecionar entre uma variedade de avatares de IA envolventes e modelos personalizáveis para manter uma identidade de marca consistente.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para produção de vídeos de alta qualidade?

A HeyGen fornece avatares de IA envolventes e geração avançada de narração para produzir conteúdo de nível profissional. Além disso, você pode utilizar redimensionamento de proporção e várias opções de exportação para garantir que seus vídeos sejam otimizados para qualquer plataforma, aumentando o engajamento dos funcionários.

