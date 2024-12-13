Crie Vídeos de Coaching de Talentos que Geram Resultados
Aumente o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento com vídeos de coaching envolventes, facilmente criados usando os avatares de IA da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de treinamento perspicaz de 60 segundos para membros da equipe existentes, oferecendo dicas práticas de coaching de talentos sobre uma habilidade específica, com visuais dinâmicos e um estilo de áudio instrutivo e encorajador, aproveitando a geração de narração da HeyGen para garantir uma narração consistente e de alta qualidade a partir do seu roteiro preparado.
Desenvolva um vídeo inspirador de 30 segundos de coaching voltado para gerentes de nível médio, focando no desenvolvimento de liderança e na promoção de uma cultura de equipe positiva, exibindo uma estética visual vibrante complementada por música motivacional, e construído de forma eficiente usando os variados modelos e cenas da HeyGen para comunicar rapidamente os princípios fundamentais para a retenção de conhecimento.
Crie um conteúdo de vídeo informativo de 75 segundos para todos os funcionários, orientando-os no processo de preparação para a revisão de desempenho anual, apresentando um estilo visual claro e de apoio com informações de fácil compreensão, gerado diretamente do seu roteiro usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, aprimorado com legendas automáticas para acessibilidade.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Programas de Aprendizado com Vídeo de IA.
Produza rapidamente mais cursos de treinamento de alta qualidade e módulos de coaching para alcançar um público mais amplo de talentos.
Aprimore o Engajamento e a Retenção no Coaching.
Aproveite a IA para criar vídeos de coaching dinâmicos que aumentam significativamente o engajamento dos alunos e melhoram a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de coaching de talentos envolventes?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de coaching de talentos envolventes sem esforço. Ao simplesmente inserir seu roteiro, você pode aproveitar os avatares de IA e as capacidades avançadas de texto para vídeo para transformar texto em conteúdo de vídeo profissional, simplificando todo o seu processo de produção de vídeo.
A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos de treinamento?
Sim, a HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos de treinamento. Sua plataforma intuitiva e ferramentas alimentadas por IA eliminam a necessidade de filmagem ou talentos caros em frente às câmeras, melhorando a eficiência geral de edição e fluxo de trabalho e tornando a criação de vídeos corporativos acessível.
Quais opções de branding estão disponíveis para conteúdo de vídeo corporativo na HeyGen?
A HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seu conteúdo de vídeo corporativo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Você pode facilmente integrar seu logotipo, personalizar cores e selecionar entre modelos e cenas profissionais para manter uma presença de marca consistente em todo o seu conteúdo de vídeo.
Como os recursos da HeyGen apoiam a retenção de conhecimento em vídeos de coaching?
A HeyGen melhora a retenção de conhecimento em vídeos de coaching por meio de recursos como legendas automáticas e geração de narração, que melhoram a acessibilidade e a compreensão. Essas ferramentas garantem que seu conteúdo de vídeo seja impactante, auxiliando no engajamento dos funcionários e na retenção de conhecimento mais eficaz para vídeos de treinamento.