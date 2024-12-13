A HeyGen melhora a retenção de conhecimento em vídeos de coaching por meio de recursos como legendas automáticas e geração de narração, que melhoram a acessibilidade e a compreensão. Essas ferramentas garantem que seu conteúdo de vídeo seja impactante, auxiliando no engajamento dos funcionários e na retenção de conhecimento mais eficaz para vídeos de treinamento.