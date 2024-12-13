Crie Vídeos de Relatórios de Sustentabilidade com IA

Crie rapidamente vídeos de sustentabilidade altamente projetados com nossa capacidade de Texto-para-vídeo, transformando seus relatórios em narrativas visuais envolventes.

297/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos sobre ESG direcionado a investidores e parceiros de negócios, apresentando visualizações de dados cruciais com uma estética limpa e estilo infográfico e um tom autoritário, aprimorado pelos templates e cenas do HeyGen para uma apresentação polida.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 30 segundos para seguidores de redes sociais e partes interessadas internas, destacando o compromisso da sua empresa com a sustentabilidade através de uma narrativa visual com visuais autênticos e calorosos e um avatar de IA amigável entregando mensagens-chave, apoiado pelos avatares de IA do HeyGen para uma marca consistente.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma visão geral dinâmica de 15 segundos do seu relatório de sustentabilidade altamente projetado para consumo rápido nas redes sociais, apresentando conteúdo visualmente dinâmico e acelerado com sobreposições de texto em negrito e música animada, otimizado para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Relatórios de Sustentabilidade

Transforme sem esforço seus relatórios de sustentabilidade em vídeos profissionais e envolventes que comunicam claramente seus esforços e impacto ESG.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando o conteúdo ou roteiro do seu relatório de sustentabilidade no HeyGen. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converte instantaneamente seu texto em um rascunho de vídeo editável, tornando você um criador de vídeos de sustentabilidade com IA.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Dê vida ao seu relatório escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar suas descobertas. Selecione o apresentador perfeito para entregar sua mensagem com clareza em seus Vídeos ESG.
3
Step 3
Gere Narrações
Aprimore a clareza e o impacto do seu vídeo com uma narração de som natural. Utilize nosso recurso de geração de narração para criar áudio envolvente que articule dados complexos e apoie a narrativa visual.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu projeto e prepare-o para distribuição. Use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seus relatórios de sustentabilidade altamente projetados para várias plataformas, garantindo o máximo alcance.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique o Impacto da Sustentabilidade

.

Inspire e informe as partes interessadas transformando dados complexos de sustentabilidade em vídeos claros e motivadores que mostram seu impacto ambiental.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar relatórios de sustentabilidade altamente projetados com narrativa visual envolvente?

O HeyGen serve como um poderoso motor criativo, permitindo que você transforme dados complexos em vídeos envolventes para seus relatórios de sustentabilidade. Utilize nossos templates personalizáveis e avatares de IA para criar visuais altamente projetados que cativam seu público através de uma narrativa visual eficaz.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos de sustentabilidade eficiente para nossa organização?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de relatórios de sustentabilidade sem esforço usando capacidades avançadas de IA. A capacidade de Texto-para-vídeo da nossa plataforma e a geração de narração realista simplificam a produção de vídeos ESG profissionais a partir do seu conteúdo existente.

O HeyGen permite personalização para garantir que nossos vídeos de sustentabilidade estejam alinhados com a identidade da marca?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles de marca robustos para garantir que seus vídeos de sustentabilidade, incluindo vídeos ESG, correspondam perfeitamente à sua identidade corporativa. Integre facilmente seu logotipo, cores da marca e ativos para produzir vídeos de sustentabilidade personalizáveis que ressoem com seu público.

Como o HeyGen ajuda na produção de vídeos envolventes para relatórios ambientais e redes sociais?

Os recursos inovadores do HeyGen permitem que você produza vídeos envolventes que comunicam efetivamente seus relatórios ambientais e estão prontos para conteúdo de redes sociais. Com avatares de IA e cenas dinâmicas, você pode apresentar visualizações de dados e mensagens-chave em um formato cativante.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo