Como criar vídeos de base de conhecimento de suporte que engajam

Reduza significativamente os custos de suporte aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para produzir rapidamente vídeos de base de conhecimento envolventes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 60 segundos destinado a usuários existentes, desmembrando um recurso complexo ou solucionando uma dúvida frequente para melhorar a 'retenção de conhecimento'. Empregue uma estética visual profissional com gráficos informativos e um avatar de IA calmo e autoritário apresentando as informações, garantindo clareza com legendas geradas automaticamente pelo HeyGen para acessibilidade. O objetivo é fornecer suporte abrangente para usuários intermediários.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos 'impulsionado por IA' anunciando uma atualização recente do produto ou lançamento de um novo recurso, direcionado a todos os usuários para impulsionar a adoção de recursos. O estilo visual e de áudio deve ser animado e envolvente, aproveitando os modelos e cenas do HeyGen para um visual polido e incorporando visuais vibrantes de suporte de biblioteca de mídia/estoque. Este prompt foca em gerar entusiasmo e demonstrar o valor das novas funcionalidades.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento de 50 segundos oferecendo 'tutoriais em vídeo' sobre as melhores práticas para otimizar o uso de um módulo específico do produto, destinado a usuários experientes em busca de dicas avançadas. A abordagem visual deve ser limpa e instrutiva, possivelmente apresentando gravações de tela, e o áudio deve consistir em uma narração confiante de texto para vídeo a partir de um roteiro. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para garantir que o vídeo esteja perfeitamente formatado para várias plataformas de base de conhecimento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Base de Conhecimento de Suporte

Capacite seus clientes com tutoriais em vídeo envolventes que esclarecem processos complexos, melhoram a retenção de conhecimento e simplificam as operações de suporte.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce o conteúdo da sua base de conhecimento e escreva um roteiro claro e conciso. Utilize a funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para converter rapidamente seu texto em uma narrativa visual.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador e Voz de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca e transmitir sua mensagem. Selecionar avatares de IA aumenta o engajamento e garante uma entrega consistente para seus vídeos de treinamento.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Fortaleça a consistência e o impacto da marca aplicando seu logotipo e cores da marca usando os controles de Branding do HeyGen (logotipo, cores). Isso garante que seus vídeos de base de conhecimento estejam alinhados com a identidade geral da sua marca, promovendo o engajamento do cliente.
4
Step 4
Exporte e Publique Seu Vídeo
Gere seu vídeo de alta qualidade no formato e proporção desejados usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen. Publique-o em sua base de conhecimento para fornecer suporte de autoatendimento acessível.

Casos de Uso

Simplifique tópicos complexos e melhore a educação do cliente

Simplifique tópicos complexos e melhore a educação do cliente

Simplifique tópicos e procedimentos complexos em explicações em vídeo de fácil compreensão, melhorando a educação do cliente e reduzindo a necessidade de suporte direto.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de base de conhecimento?

O HeyGen capacita as empresas a criar vídeos de base de conhecimento de alta qualidade de forma eficiente, aproveitando a tecnologia impulsionada por IA. Isso reduz significativamente o tempo e os custos de produção, aumentando o engajamento do cliente e promovendo o suporte de autoatendimento.

Qual é o papel dos Avatares de IA na produção de tutoriais em vídeo com o HeyGen?

Os Avatares de IA do HeyGen fornecem uma presença profissional e consistente na tela para seus tutoriais e vídeos de treinamento. Combinados com narração avançada de IA, eles oferecem explicações claras e envolventes sem a necessidade de filmagem tradicional.

O HeyGen suporta branding personalizado e conteúdo multilíngue para vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade visual da sua empresa. Além disso, você pode facilmente adicionar legendas multilíngues, expandindo o alcance da educação do cliente globalmente.

O HeyGen pode transformar texto ou roteiros existentes em vídeos explicativos envolventes?

O HeyGen transforma seu conteúdo escrito e roteiros de vídeo em vídeos explicativos dinâmicos sem esforço. Basta inserir seu texto, e a plataforma impulsionada por IA do HeyGen gerará visuais e narrações atraentes, perfeitos para demonstrar processos de como fazer.

