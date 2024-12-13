Crie Vídeos de Orientação Envolventes para Novos Estudantes

Crie experiências de boas-vindas profissionais e envolventes para novos estudantes, aprimorando a qualidade da produção com a fácil conversão de texto em vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a potenciais membros considerando um grupo de apoio virtual, delineando claramente a logística de participação e os benefícios usando um roteiro conciso e visuais dinâmicos, entregue com uma narração encorajadora gerada pela HeyGen, mantendo um estilo profissional e informativo.
Produza uma coleção de 30 segundos de depoimentos impactantes de membros para uma orientação de grupo de apoio, voltada para indivíduos hesitantes em se juntar, apresentando vozes genuínas e visuais reconfortantes com alta qualidade de produção, aprimorada por legendas automáticas da HeyGen para máxima acessibilidade e ressonância emocional.
Desenhe um vídeo instrucional de 90 segundos para facilitadores, orientando-os no processo de planejamento de vídeos de orientação para criar introduções visualmente atraentes para seus grupos de apoio, demonstrando como adaptar facilmente os modelos e cenas da HeyGen a partir de um roteiro claro para construir uma experiência de integração envolvente passo a passo com uma voz envolvente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Orientação para Grupos de Apoio

Guie novos membros de forma integrada com vídeos de orientação para grupos de apoio que sejam envolventes e informativos, promovendo um senso de pertencimento e prontidão.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Orientação
Delimite as informações-chave para seus novos estudantes e estruture sua mensagem para uma entrega eficaz. Utilize a conversão de texto em vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transformar seu conteúdo escrito em vídeo envolvente sem esforço.
Step 2
Escolha Visuais Envolventes
Selecione visuais dinâmicos da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen ou faça upload dos seus próprios para aprimorar seu vídeo, tornando-o visualmente atraente e impactante.
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Aprimore seus vídeos de orientação aplicando toques profissionais usando os controles de branding da HeyGen (logotipo, cores), garantindo uma aparência consistente e reconhecível para seu grupo de apoio.
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize suas orientações virtuais exportando seu vídeo de alta qualidade usando os recursos de redimensionamento e exportação de proporção da HeyGen, tornando-o pronto para compartilhamento em várias plataformas para alcançar novos membros.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda o Conteúdo de Orientação

Produza de forma eficiente uma gama mais ampla de materiais de orientação para integrar efetivamente mais novos membros de grupos de apoio.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação dinâmicos para novos estudantes?

A HeyGen capacita instituições de ensino superior a produzir vídeos de orientação estudantil visualmente atraentes sem esforço. Utilizando avatares de IA e a conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro, você pode transformar suas mensagens de boas-vindas em conteúdo envolvente rapidamente, ideal para orientações virtuais.

Quais recursos a HeyGen oferece para branding e qualidade de produção em vídeos de orientação estudantil?

A HeyGen garante alta qualidade de produção com extensos controles de branding, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua instituição de forma harmoniosa. Nossa robusta biblioteca de mídia e modelos personalizáveis fornecem visuais dinâmicos para tours pelo campus e depoimentos de estudantes, tornando seus vídeos de orientação visualmente atraentes.

A HeyGen pode ajudar a tornar os vídeos de orientação para novos estudantes mais acessíveis a um público diversificado?

Absolutamente. A HeyGen apoia a acessibilidade oferecendo geração fácil de narração em vários idiomas e legendas automáticas. Você também pode exportar seus vídeos de orientação em vários formatos de proporção, garantindo que sua mensagem alcance novos estudantes em qualquer plataforma ou dispositivo.

Como a HeyGen apoia o planejamento criativo e a roteirização de vídeos de orientação envolventes?

A HeyGen simplifica o processo criativo permitindo que você converta facilmente seu roteiro em um vídeo profissional usando avatares de IA e modelos pré-construídos. Isso simplifica o planejamento de vídeos de orientação, permitindo que você se concentre no conteúdo que importa, seja aconselhamento acadêmico ou apoio à saúde mental para novos estudantes.

