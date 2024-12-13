A HeyGen simplifica o processo criativo permitindo que você converta facilmente seu roteiro em um vídeo profissional usando avatares de IA e modelos pré-construídos. Isso simplifica o planejamento de vídeos de orientação, permitindo que você se concentre no conteúdo que importa, seja aconselhamento acadêmico ou apoio à saúde mental para novos estudantes.