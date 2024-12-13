Sim, a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais que aumentam a conscientização sobre a resiliência da cadeia de suprimentos e a Gestão de Riscos na Cadeia de Suprimentos como um todo. Utilize avatares de IA realistas, integre elementos da sua marca e aproveite o suporte da biblioteca de mídia para produzir conteúdo envolvente que ressoe com seu público.