Com certeza. O Gerador de Texto para Vídeo Gratuito da HeyGen permite a criação rápida de vídeos para atualizações automáticas de inventário e programas de treinamento. Você pode facilmente produzir conteúdo informativo para manter fluxos de trabalho de compras contínuos e melhorar a eficiência operacional geral dentro de sua cadeia de suprimentos.