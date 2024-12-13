Crie Vídeos de Treinamento de Fornecedores com Eficiência de IA

Produza rapidamente treinamentos de fornecedores envolventes, de alta qualidade e acessíveis usando avatares avançados de IA para dar vida ao seu conteúdo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos sobre vídeos de treinamento de diversidade de fornecedores, direcionado a todos os fornecedores atuais e potenciais para promover um ecossistema de compras inclusivo. O estilo visual deve ser de apoio e informativo, utilizando visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque, enquanto exibe legendas de forma proeminente para garantir um treinamento acessível para um público global.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos para treinamento de fornecedores, servindo como um guia visual rápido para fornecedores existentes sobre atualizações de novos processos. O vídeo deve adotar um estilo visual instrucional e passo a passo, aproveitando a conversão de texto para vídeo a partir do roteiro para criação de conteúdo eficiente e utilizando modelos e cenas variadas para manter o público engajado e informado.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de alta qualidade de 45 segundos impulsionado por IA, destacando os benefícios da colaboração simplificada para fornecedores avançados e treinadores internos. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e elegante, apresentando um avatar de IA autoritário para transmitir informações complexas com alto valor de produção, facilmente adaptável para diferentes plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento de Fornecedores

Produza facilmente vídeos de treinamento de fornecedores profissionais e envolventes usando as capacidades de IA do HeyGen, garantindo que seus fornecedores recebam instruções de alta qualidade e acessíveis.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de treinamento no editor de texto para vídeo do HeyGen. Essa capacidade transforma rapidamente seu texto em um guia visual, perfeito para treinamento de fornecedores.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA do HeyGen para apresentar seu conteúdo, criando um vídeo profissional e envolvente que se conecta com seus fornecedores.
3
Step 3
Gere Legendas e Narrações
Melhore seus vídeos de treinamento usando o Gerador de Legendas de IA do HeyGen para adicionar automaticamente legendas, garantindo que seu conteúdo seja acessível e facilmente compreendido por todos os fornecedores diversos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize seu conteúdo de alta qualidade aproveitando os controles de marca do HeyGen para adicionar seu logotipo e cores, depois exporte seus vídeos impulsionados por IA para distribuição perfeita aos seus fornecedores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Diretrizes Complexas de Fornecedores

Transforme políticas e procedimentos complexos de fornecedores em guias visuais claros impulsionados por IA, garantindo fácil compreensão e adesão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de fornecedores envolventes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de fornecedores envolventes de forma eficiente usando avatares avançados de IA e uma plataforma de texto para vídeo. Isso permite a produção de conteúdo de alta qualidade que comunica efetivamente informações importantes aos seus fornecedores.

O que torna o HeyGen ideal para a criação rápida de vídeos de treinamento de fornecedores?

O HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos, permitindo a criação rápida de vídeos a partir de roteiros usando um Ator de Voz de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode gerar rapidamente vídeos de treinamento profissionais, completos com Gerador de Legendas de IA, economizando tempo e recursos significativos.

O HeyGen pode apoiar o desenvolvimento de vídeos de treinamento de diversidade de fornecedores acessíveis?

Absolutamente, o HeyGen é bem adequado para criar vídeos de treinamento de diversidade de fornecedores que são impactantes e acessíveis. Seus recursos de criação de vídeos multilíngues garantem que suas mensagens vitais alcancem fornecedores diversos de forma eficaz, promovendo um programa mais inclusivo.

Como o HeyGen garante a consistência da marca em vídeos de treinamento?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores, para manter uma identidade de marca consistente em todos os seus vídeos de treinamento. Utilize modelos e cenas profissionais para entregar um guia visual polido que se alinha com a estética da sua empresa.

