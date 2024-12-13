Crie Vídeos de Diversidade de Fornecedores Facilmente com AI

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo narrativo de 60 segundos voltado para equipes internas e profissionais de compras, apresentando histórias impactantes de diversidade de fornecedores. O estilo visual deve ser orientado por depoimentos e empático, usando exemplos do mundo real e sobreposições de texto claras. Aproveite os recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e Legendas/legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e ressonância emocional em um ambiente de negócios inclusivo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional conciso de 30 segundos para a liderança executiva e investidores, ilustrando como nossa robusta estratégia de diversidade de fornecedores proporciona uma vantagem competitiva significativa. O estilo visual deve ser orientado por dados e ousado, incorporando gráficos marcantes com uma voz confiante e autoritária. Utilize os Modelos & cenas e Redimensionamento & exportação de proporção de aspecto da HeyGen para criar uma apresentação polida e impactante.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo acolhedor de 50 segundos para o público e potenciais fornecedores diversos, apresentando nosso abrangente programa de diversidade de fornecedores como um componente central de nossa responsabilidade social corporativa. Visualmente, busque uma estética focada na comunidade e envolvente com representação diversa, apoiada por um tom caloroso e acolhedor. Incorpore o suporte de Biblioteca de mídia/estoque e avatares da HeyGen para ilustrar a amplitude de nosso alcance inclusivo.
Como Criar Vídeos de Diversidade de Fornecedores

Eleve seu programa de diversidade de fornecedores com vídeos envolventes e impulsionados por AI. Crie facilmente histórias cativantes para mostrar seu compromisso com fornecedores diversos e crescimento inclusivo.

1
Step 1
Crie Sua Narrativa
Esboce as mensagens e histórias principais para suas iniciativas de diversidade de fornecedores. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen para transformar seu conteúdo escrito em narrativas visuais envolventes.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Aumente o engajamento selecionando entre uma variedade de avatares de AI para representar sua marca. Personalize sua aparência para se conectar autenticamente com seu público e destacar fornecedores diversos.
3
Step 3
Adicione Clareza & Alcance
Garanta que seu vídeo seja universalmente compreendido. Adicione facilmente legendas/legendas para melhorar a acessibilidade e alcançar um público mais amplo com sua mensagem.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu conteúdo de alta qualidade com controles de marca, incorporando seu logotipo e cores. Exporte seus vídeos envolventes em várias proporções de aspecto, prontos para distribuição em todas as plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Iniciativas de Diversidade de Fornecedores nas Redes Sociais

Produza rapidamente vídeos curtos e cativantes para redes sociais para amplificar sua mensagem de diversidade de fornecedores e alcance.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de diversidade de fornecedores?

A HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de diversidade de fornecedores de forma eficiente usando avatares de AI e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso permite que você produza conteúdo de alta qualidade que comunica efetivamente os objetivos e iniciativas do seu programa de diversidade de fornecedores.

Que tipos de conteúdo de diversidade de fornecedores podem ser produzidos com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode gerar uma ampla gama de vídeos de diversidade de fornecedores, incluindo módulos de treinamento, visões gerais de programas e histórias de sucesso de fornecedores. Aproveite os modelos de vídeo e a personalização de marca para garantir que seu conteúdo esteja alinhado com sua estratégia de diversidade de fornecedores.

Como a HeyGen pode aumentar o engajamento das iniciativas de diversidade de fornecedores?

A HeyGen aumenta o engajamento transformando roteiros em vídeos dinâmicos e envolventes com narrações realistas de AI e avatares de AI. Isso torna tópicos complexos, como iniciativas de diversidade de fornecedores, mais acessíveis e memoráveis para todas as partes interessadas.

A HeyGen pode suportar comunicação multilíngue para fornecedores diversos?

Sim, a HeyGen facilita a comunicação multilíngue oferecendo narrações multilíngues e legendas/legendas automáticas. Isso garante que as mensagens do seu programa de diversidade de fornecedores sejam acessíveis a todos os fornecedores diversos globalmente, fortalecendo sua cadeia de suprimentos inclusiva.

