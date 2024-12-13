Crie Vídeos de Treinamento em Diversidade de Fornecedores com IA

Transforme sua cadeia de suprimentos inclusiva com vídeos de treinamento envolventes e de qualidade profissional, impulsionados por avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo motivacional de 90 segundos voltado para gerentes de cadeia de suprimentos existentes, ilustrando os benefícios convincentes de engajar fornecedores diversos. Empregue um estilo visual dinâmico e positivo, aproveitando modelos e cenas personalizáveis para mostrar exemplos do mundo real e transformar um roteiro em uma apresentação envolvente usando as capacidades de texto para vídeo do HeyGen, reforçando o valor dos programas de diversidade de fornecedores.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 2 minutos para todos os funcionários envolvidos em compras, oferecendo orientações práticas sobre como treinar efetivamente nas políticas de diversidade de fornecedores. O vídeo deve adotar um estilo visual claro e passo a passo, incorporando mídia de estoque relevante da biblioteca de mídia para ilustrar conceitos e garantindo acessibilidade para todos os espectadores com legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de anúncio corporativo de 45 segundos para partes interessadas em toda a empresa, detalhando o lançamento de novos programas de diversidade de fornecedores. Mantenha um estilo visual inspirador, mas informativo, usando geração de narração de alta qualidade para transmitir mensagens-chave e garanta que o vídeo seja adaptável para várias plataformas utilizando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para promover um ambiente de negócios inclusivo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento em Diversidade de Fornecedores

Produza rapidamente vídeos de treinamento em diversidade de fornecedores envolventes e profissionais com IA para educar sua equipe e fomentar uma cadeia de suprimentos inclusiva.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva um roteiro abrangente delineando suas políticas de diversidade de fornecedores e objetivos de treinamento. Aproveite nosso recurso intuitivo de texto para vídeo para gerar automaticamente seu conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Selecione Avatares e Vozes de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca e narrar seu treinamento. Aumente o engajamento com narrações de IA de alta qualidade que ressoam com seu público.
3
Step 3
Personalize e Marque Seu Conteúdo
Incorpore a identidade visual da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para garantir consistência. Use nossos controles de marca para criar vídeos de qualidade profissional que estejam alinhados com a identidade organizacional.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Garanta acessibilidade utilizando a geração automática de legendas para seus vídeos de treinamento. Em seguida, exporte seu abrangente treinamento em diversidade de fornecedores para compartilhar com sua organização.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova Iniciativas de Diversidade

Inspire ação e compromisso com programas de diversidade de fornecedores por meio de vídeos poderosos e motivacionais gerados por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento em diversidade de fornecedores de forma eficiente?

O HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento em diversidade de fornecedores de qualidade profissional usando avatares de IA e narrações realistas de IA a partir de texto, agilizando significativamente a produção de conteúdo para seu programa de diversidade de fornecedores.

Quais recursos o HeyGen oferece para um treinamento em diversidade de fornecedores envolvente?

O HeyGen oferece modelos personalizáveis, geração automática de legendas e criação de vídeos multilíngues, garantindo que seu conteúdo de treinamento em diversidade de fornecedores seja envolvente e acessível a um público global, promovendo diversidade e inclusão de forma eficaz.

O HeyGen pode apoiar o lançamento de um novo programa de diversidade de fornecedores?

Absolutamente. O HeyGen capacita organizações a lançar e apoiar seu programa de diversidade de fornecedores criando facilmente vídeos impulsionados por IA para treinar nas políticas de diversidade de fornecedores e engajar fornecedores diversos com mensagens consistentes e de marca.

É fácil gerar conteúdo inclusivo para diversidade de fornecedores com o HeyGen?

Sim, o HeyGen torna simples desenvolver conteúdo inclusivo para uma cadeia de suprimentos inclusiva. Com capacidades intuitivas de texto para vídeo, avatares de IA e legendas automáticas, você pode garantir que suas mensagens de diversidade de fornecedores ressoem amplamente.

